Severní Čechy - Kdo by nechtěl mít své město bezpečné z hlediska dopravy? Světelné křižovatky, okružní křižovatky, bezbariérové chodníky, obchvaty, průtahy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Václav Votruba

To všechno se už v řadě míst na severu Čech během posledních let realizovalo a města, která se přihlásila do celostátní soutěže, získala možnost pobrat nejen prestižní ocenění, ale také odměnu v řádech desítek tisíc korun. Ty pak mohla investovat do dalších dopravních řešení.

Soutěž Cesty městy již více než desetiletí zviditelňuje a finančně oceňuje realizovaná dopravní řešení, která přispívají ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Uzávěrka příjmu přihlášek do již 12. ročníku je 31. května.

V těch dosavadních ročnících přišlo nejvíce přihlášek z Kadaně, Mostu, Roudnice nad Labem, ale více než jeden projekt přihlásily i Lovosice či Sosnová na Českolipsku.

A posledním oceněným ze severu Čech byl loni mostecký projekt Světelná signalizační zařízení s indikací odpočítávaného času, který získal čestné uznání ministerstva dopravy. „Ono to odpočítávání času na semaforech nikde v zákoně nařízené není, ale je to výborný nápad, který by stál za následování v dalších městech," říká koordinátor BESIP pro Ústecký kraj Jan Pechout.

Předloni, v roce 2011, cena ministra dopravy putovala do Lovosic za projekt Revitalizace průtahu městem (ulice Osvoboditelů, Kostelní a Terezínská). Nejvyšší finanční prémii ze severočeských sídel 100 tisíc korun získala Krásná Lípa na Děčínsku za Vnitřní komunikační systém centra Českého Švýcarska.

Pro projekty za posledních pět let

Soutěž je výzvou především pro obce, města nebo městské části, které v posledních pěti letech realizovaly dopravní projekt.

Teď mají nejen možnost pochlubit se, ale také se stát inspirací pro ostatní. Soutěž vyhlašuje Nadace Partnerství, jejím generálním partnerem je již tradičně společnost Škoda Auto.

Soutěžních kategorií je několik

„Vzhledem k existenci několika soutěžních kategorií je možné do soutěže přihlásit širokou škálu projektů s ohledem na typ, rozsah i objem stavebních prací od signalizačního zařízení přes chodník, cyklostezku, křižovatku, pěší zónu až po dopravní terminál, obchvat města nebo kompletní přestavbu náměstí, popisuje příklady v minulosti přihlášených řešení Petr Šmíd z Nadace Partnerství. „Naším cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní realizace, které se mohou stát inspirací pro ostatní. Často jde spíše o odvahu, komplexní přístup nebo průkopnický nápad než o výši proinvestovaných prostředků," dodává Šmíd.

Obdobně to vidí také Jan Pechout: „Mnoho dopravních řešení je hodně levných. Pak jde hlavně o konkrétní nápad a odhodlanost do toho jít. To, co se osvědčuje, by mělo být příkladem pro ostatní."

Rozděleno téměř tři a čtvrt milionu

Za jedenáct let trvání soutěže odborná porota zhodnotila téměř 300 přihlášených dopravních řešení, která přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 70 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,2 milionu korun. Přihlášky do soutěže mohou zasílat nejen města, ale i další orgány místní správy městské části, obce, sdružení obcí nebo mikroregiony.

Vítěze Nadace Partnerství slavnostně vyhlásí 16. září v Pardubicích. Více informací, včetně přihlášky nebo ojedinělé databáze oceněných projektů, naleznete na www. cestymesty.cz.