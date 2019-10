Odehraje se na zahradě v Moskevské 54 v centru Ústí, jeho hvězdy jsou populární pražští rockoví Tata Bojs, domácí TopSpoT a ústecká rocková legenda Točílas. Tata Bojs loni v září nadchli 19. ročník festivalu Barevná planeta, teď se do Ústí vrací. Na otázky Deníku odpovídal zpěvák, bubeník, vizuální umělec a textař Milan Cais.

Jak vás v Ústí ovlivní fakt, že zahrajete pro univerzitu?

Rádi hrajeme pro studenty. Nedávno jsme hráli v Praze před Národní technickou knihovnou, která slavila 10 let. Byla tu spousta studentů, což je, myslím, naše publikum. Mladí inteligentní lidé, kteří umí o životě přemýšlet a u kterých asi rezonují naše texty i témata v nich. Doufám, že to i v Ústí bude super.

Prozradíte pár písní, které v Ústí zahrajete?

Průřez všemi alby s přihlédnutím k naší zatím poslední desce A/B. Dost zazní i z Biorytmů, což bude symbolický oslí můstek v návaznosti na fakt, že 1. listopadu vydáme na vinylu dvojalbum Biorytmy z roku 2002.

Tato deska vám vyjde v reedici. V prosinci proběhnou i koncertní křty. Budou i ostrým živým testem pár nových písní. Mini turné nese výmluvný název KŘEST & TEST!, má podtitul „staré desky křest, nových písní test“. Proč jste se pro něj rozhodli?

Prvotní impuls pro miniturné KŘEST & TEST! dala 2LP reedice Biorytmů. Zároveň jsme nechtěli, aby to vypadalo, po všech reedicích a oslavách 30 let, že poslední měsíce i roky jen čerpáme z minulosti a nic nového nevzniká. To by se po výstavě v DOXu v Praze, která nás zdržela od vydání nového alba, mohlo zdát. Ale i tak průběžně pracujeme na nových písních. Proto jsme se rozhodli je zkusit premiérově hrát už teď a otestovat je naživo před lidmi.

Co z Biorytmů na mini turné zazní?

Album sice nepřehrajeme celé, jako tomu bylo u Futuretra, ale zkusíme vybrat ty písně, které jsme živě poslední roky moc nehráli, jako „Dubová psychóza“, „B. M. O.“ či „Tanečnice“. Chystáme taky novou scénu, jejíž součástí bude i má socha, kterou mohli návštěvníci výstavy vidět v sekci věnované Biorytmům výstavě „TATA 30JS“ v DOXu. Zároveň bych chtěl s LED moduly pracovat jinak než dřív. Projekční plocha bude dělená do víc úrovní vertikálně i horizontálně, aby vznikaly nečekané průhledy.

Zmíněné novinky plánujete před Vánocemi. Jak bude vypadat ústecký koncert?

Ten se ponese „postaru“. Zahrajeme ho v takzvaném elektro akustickém setu, který nehrajeme tak často jako ten elektrický. Scéna FSEfestu má menší pódium, takže s tím klasickým elektrickým bychom se tam ani nevešli, ale zase to bude hraní pro studenty, na které se těšíme. Podobnou show jsme třeba hráli letos v září v Praze v klubu Chapeau Rouge k jeho 100. výročí.