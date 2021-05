Když sahají lidé v obchodech po krabičce s čerstvými voňavými rajčaty, často neví, že velká část pochází z Kadaně. Konkrétně z obřích elektrárenských skleníků v Tušimicích, kde je přirozenou cestou opylovávají čmeláci. Brzy má produkce dosáhnout celé desetiny v rámci země, což odpovídá zhruba šesti a půl tisíci tunám rajčat ročně. Bude to poté, co vyroste třetí skleník. Další s okurkami má přibýt v Prunéřově.

„Poptávka po české zelenině roste, proto chceme zvýšit dodávky zralých chutných rajčat pro český trh,“ uvedl jednatel společnosti Agro Kadaň Lukáš Rázl. „Máme také zájem rozjet významný projekt, který by se týkal brownfieldu Prunéřov. Chceme tam pěstovat okurky. Ty se zatím do Česka dovážejí z Maroka a dalších zemí, jde o podtrženou zeleninu, která putuje v kontejnerech, my ale chceme na tuzemský trh uvést velkou českou okurku,“ prozradil plány. Společnost se s projektem hlásí o dotace z evropského Fondu spravedlivé transformace pro uhelné regiony.

Zelenina ze skleníků totiž přirozeně spotřebovává oxid uhličitý, v případě Tušimic jde o deset tisíc tun skleníkového plynu ročně, což je přínosné pro životní prostředí. "Příští rok naše provozy odbourají 15 tisíc tun CO2 z atmosféry a v případě, že postavíme v Prunéřově skleník pro okurky, odbouráme každý rok až 25 tisíc tun CO2," upozornil Rázl.

Tušimická rajčata se proslavila loni, když je v době celonárodní covidové odstávky společnost nabídla Kadani zdarma. Bylo to v rámci solidarity. Živé vitamíny od nich po metrácích odebíral kadaňský domov pro seniory, nemocnice i chomutovský domov pro seniory.

Partnerství s městem

Nově společnost uzavřela s městem partnerství, které by jí mohlo přivést více pracovníků a podporu pro žádost o dotace, městu zase reklamu.

„Rozhodli jsme v radě, že partnerství přijmeme. Bude to zdroj další zaměstnanosti, navíc nám firma pomohla v době covidu, kdy zásobovala naše zařízení výbornými rajčaty. Chutnají, jako by je člověk utrhl na vlastní zahrádce,“ ocenil starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Současně si vedení města vyžádalo, aby se na krabičkách se zeleninou kromě názvu Naše rajče uvádělo, že jsou z Kadaně. Od října tak na nich zákazníci supermarketů Kaufland, Albert, Tesco a odběratelé Rohlíku budou vídat i mapku České republiky s vyznačením města.

Společnost se tomuto typu reklamy nijak nebránila. „Celé Poohří je zahradou Čech, nejen Litoměřicko. I tady dlouhodobě existovala tradice zemědělství a rádi bychom na to upozornili,“ zmínil Rázl. Město naopak může přispět spoluprací na úrovni škol, aby mohla společnost seznámit mladé lidi s moderním zemědělstvím. „Důvod je prostý, nemáme dostatek pracovníků. Stále totiž přežívá představa, že zemědělství je dřina na polích. My ale potřebujeme ukázat, jak vypadá zemědělství 21. století a že je to vzrušující věc,“ doplnil.

O moderním pojetí svědčí i další záměry, které má Agro Kadaň se svým partnerem společností Signify, ta je pokračovatelem holandské značky Philips a světovým lídrem v oblasti osvětlení. „Společnost vyvíjí systém osvětlení pro zimní pěstování. Ten ovšem nemůže testovat v přímořských podmínkách, ale v kontinentálním podnebí a my bychom rádi, aby se tímto významným centrem stalo Chomutovsko,“ předestřel další plány jednatel Rázl.