Loučná pod Klínovcem - Ve výrazně rozšířeném lyžařském areálu vzroste cena za skipasy.

Výhled z lanovky Prima Express na Klínovci | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Už ne 18, ale více než 30 kilometrů sjezdových tratí a na jeden skipas. To v nové sezoně nabídne Skiareál Klínovec, který se propojil se sousedícím Skiareálem Boží Dar - Neklid a zvětšil tak svou rozlohu takřka dvojnásobně.

Lyžaři se přitom nebudou muset od sjezdovky k sjezdovce přesouvat skibusy. Dostanou se tam po vlastní ose díky propojovacím sjezdovkám. „Z vrcholu Klínovce povede propojovací sjezdovka ke spodní stanici lanové dráhy na Neklidu a z Neklidu ke spodní stanici lanové dráhy Prima Express,“ přiblížila manažerka skiareálu Hana Hoffmannová. Výstavba začala v létě, aby bylo vše včas připravené pro sezonu.

„Celý Lyžařský komplex bude obsluhovat pět lanových drah, z toho jsou dvě s oranžovou krycí bublinou,“ doplnila Hoffmannová.

Nejen že se lyžaři dostanou na další sjezdovky, které dosud možná nevyzkoušeli, ale pokročilí snowboardisté a freestyle lyžaři získají také nové spojení s bohatě vybaveným a proslulým snowparkem Neklid, který vznikl jako jeden z prvních v Česku.

K dalším sezonním novinkám patří rozšíření sjezdovky Dámská na dvojnásobek a o pětinu bude širší i červená Pařezovka, kde začali před měsícem s terénními úpravami. „Modernizace se dočká i náš Cool Fun park, kde přidáme zábavné prvky, a relaxační chill zóna,“ dodala manažerka.

Skiareál na Klínovci s prvním sněhem na archivním snímku. Zdroj: FB Skiareál Klínovec

Novinky, kterých si sportovci budou v zimě užívat, vyšly na 70 milionů korun. Investice ale přinesly také zvýšení cen.

Například denní skipas pro dospělého loni vyšel na 680 korun, teď bude stát 750 v běžné sezoně a 790 korun v top sezoně. Skipas pro dítě stál 540, nově to bude 600 korun. V obou případech tedy více než například v krkonošském Harrachově. „Jenže na rozdíl od Harrachova jsme s investicemi dál a areál je nepoměrně větší,“ upozornil jednatel skiareálu Martin Píša. „Od roku 2011, kdy areál nastartoval rozvoj, jsme investovali 600 milionů a během příštích tří let to bude dalších 350 milionů, za které chceme vylepšit zasněžování a infrastrukturu o nové restaurace a toalety,“ doplnil jednatel.

Od současného propojení zimních středisek vedení Skiareálu Klínovec očekává punc výjimečnosti. „Slibujeme si, že se staneme největším střediskem v regionu a České republice, což je dáno kilometráží sjezdovek a rozlohou,“ zmínil jednatel.

Lyžařům se totiž rozšíří možnost zalyžovat si i díky česko-německé spolupráci areálů v rámci InterSkiregionu Klínovec - Fichtelberg. K dispozici budou mít 47 kilometrů sjezdovek. „Využívat je mohou zakoupením skipasu na jeden a půl dne a dalších vícedenních skipasů,“ uvedla Hana Hoffmannová. „Mezi vrcholy přepravuje skibus zdarma,“ doplnila. Přesun trvá zhruba deset minut.

InterSkiregion bude obsluhovat sedm lanových drah a jedna kabinová lanová dráha.