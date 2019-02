Ústí nad Labem - Dotační úřad ROP Severozápad, který rozděluje evropské dotace v Ústeckém a Karlovarském kraji, má další problém. Úředník Leo Steiner vystoupil v úterý odpoledne na poradě vedení s příspěvkem, který obvinil celý úřad z klientelismu a z korupce.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zároveň oznámil, že spolupracuje s policií. ČTK to potvrdil ředitel úřadu Pavel Markvart, většina Steinerových prohlášení se ale podle něj nezakládá na pravdě a je účelová. Úřad chce podat trestní oznámení pro pomluvu. Steiner měl kandidovat za opoziční hnutí PRO kraj a médiím chce vše vysvětlit ve čtvrtek 24. května.

Steiner je původní profesí středoškolský učitel matematiky, ale v poslední dekádě pracoval v různých státních institucích a také vede krajskou organizaci KDU-ČSL. Ta se připojila k řadě menších stran a hnutí, které se spojily v hnutí PRO kraj a kritizují vládnoucí koalici ČSSD a ODS. Zároveň chtějí postavit do voleb kandidátku složenou z osobností, které korupčnímu tlaku odolaly. Začátkem března se objevil na ROP Severozápad jako ředitel jednoho z odborů, načež si část hnutí podle informací ČTK prosadila jeho vyškrtnutí z kandidátky. Na webu hnutí jeho životopis ale stále figuruje.

Za silnici trojnásobek a falešný kurz eura?

Úterní Steinerova prezentace tvrdila, že rozdělování dotací je řízeno korupcí a klientelismem vůči dvěma největším stranám a že jde o systémové selhání. Podle Aktuálně.cz to dokladoval opravou jedné silnice v Ústeckém kraji, kterou firma spřátelená s místními politiky trojnásobně předražila. "Přesně popsal, co se tady děje. Navíc o tom má přesné informace," citoval server Radana Večerku ze Spolku pro obnovu venkova, který byl na jednání přítomný.

Podle informací ČTK zahrnují další obvinění například falšování kurzu eura.

Steinerovo vystoupení potvrdil i Markvart, kterého do čela úřadu nominovala ODS po zatčení jeho předchůdce Petra Kušnierze. "Ta jeho prohlášení se v naprosté většině nezakládají na pravdě, nejspíš jde o politické důvody a snahu pošpinit. Některé věci, které říkal, jsou úplně účelové, možná vedené tím, že se angažuje v nějakém hnutí," řekl ČTK Markvart.

Šéf úřadu: jsou to pomluvy

Úřad už se obrátil na právníky a chystá trestní oznámení pro údajnou pomluvu. "Toto hnutí patří k samozvaným bojovníkům proti korupci, kteří se snaží využít současnou politickou poptávku a bez sebemenších důkazů očerňují veškerou práci úřadu," uvedla jeho mluvčí Marcela Klíchová. Steinerovo vystoupení podle ní bylo ryze politické a neopíralo se ani o minimální množství faktů.

Steiner rozeslal ve středu 23. května ráno médiím pozvánku na čtvrteční setkání s novináři, kde chce vše vysvětlit. "Nezlobte se, ale z tohoto (zřejmě služebního) telefonu to nechci rozebírat. Zítra (ve čtvrtek) k tomu povím víc," řekl ČTK.

ROP Severozápad stíhají poslední rok a půl problémy už poněkolikáté. Vloni v březnu zatkla policie ředitele Kušnierze kvůli podezření, že bral za přidělení evropských dotací úplatky. Soud o případu zatím nerozhodl, Kušnierz byl ale až do zimy ve vazbě. Další problémy nadělal audit společnosti Deloitte, který zkoumal vzorek 35 projektů a u všech našel pochybení. Úřad kvalitu auditu tvrdě kritizoval a ministerstvo financí mu dalo částečně za pravdu, i tak jde ale do Bruselu zpráva o řadě pochybení. V krajním případě by museli žadatelé vracet až půl miliardy korun.