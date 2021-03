Petr Mikšíček (43 let)

Nezávislý filmař, fotograf a spisovatel. Vystudoval obor kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působí ve sdruženích Antikomplex a DoKrajin a vlastní produkční společnost na video, virtuální a rozšířenou realitu Best Sequence.

„Podařilo se něco nevídaného,“ těší autora. „Když lidé chodí na výlety, což je v dnešní době jedna z mála možností, které zbyly, budou mít na cestě i trochu zábavy, poznání a zážitků nového typu,“ dodává.



Zaniklá sídla Krušnohoří chcete představit s pomocí rozšířené a virtuální reality. Co přesně od toho lidé mohou čekat?

Od roku 2019 intenzivně pracujeme na přeshraničním projektu financovaném Evropskou unií. Jeho účelem je vytvořit fotorealistické vizualizace. Ty obsahují příběhy míst Krušných hor, která existují nebo už zanikla, příběhy rodáků a také událostí, které se tam staly. Využívá se k tomu technologie rozšířené virtuální a virtuální reality. Díky tomu bude možné si prohlédnout, jak třeba vypadala dnes už zaniklá osada Königsmühle na konci druhé světové války, kdy tam stály domy a žili lidé, nebo si prohlédnout vápenku u Kovářské, když fungovala. Dnes je památkou UNESCO, ale v polovině 19. století tam byl provoz. Zpracovali jsme vizualizaci, jak vypadala, a namodelovali situaci, která se tenkrát mohla stát.

Jakým způsobem tyto oživlé příběhy ukazujete?

Využíváme 360stupňovou sféru, kdy se děj odehrává kolem vás, vy jste uprostřed všeho, jen se otáčíte a vše pozorujete. Takových vizualizací máme nejvíce. Potom také rozšířenou realitu, kde máme buď verzi hranou herci, anebo je součástí 3D model. Takovouto máme třeba v Loučné pod Klínovcem. Jedná se o plastický model malíře Gustava Zindela, který sedí na židli před svým domem a na plátno maluje svůj dům. Malíře je možné obcházet, sledovat jak tvoří, poslouchat jeho příběh a vyfotit se s ním. Třetí varianta je klasické video. Na jednom z nich například vládkyně Krušných hor Marcebilla představuje malebná místečka centrálního Krušnohoří. Objevují se kouzelným způsobem a zároveň se tam vysvětluje, jak Krušným horám porozumět. Jak je mít rád.

Mimochodem, která místa Krušnohoří jsou podle vás nejkouzelnější?

Když se dlouho nezdržuji v Krušných horách, opravdu hodně mi chybí Königsmühle. Potom je to Velký Špičák u Kovářské, což je asi nejhezčí vyhlídka a přírodní rozhledna Krušných hor a také rašeliniště nad Hřebečnou. Člověk jde a prochází takovou krásnou tundrou, to je parádní. A pak to jsou pro mě divoké toky.

Zdroj: DeníkŘada lidí netuší, co je to augmentovaná realita a co mají udělat, aby kolem nich vyvstaly obrazy, které jste popisoval. Co je k tomu potřeba?

Je to novinka, a když jsme tento projekt začali před šesti lety připravovat, bylo to pro mě trochu sci-fi. Od té doby se ale technologie dost vyvinuly, takže většina mobilních telefonů od roku 2018 tuto technologii podporuje, bez výjimky ji umí všechny iPhone od roku 2017 a všechny mobily s operačním systémem Android od roku 2018 s podporu technologie AR CORE. Aplikace vyžaduje také dost velké úložiště. Je třeba vybrat telefon, který bude mít 60 a více giga úložného prostoru, protože vizualizace zaberou hodně místa. Je to asi docela dobrý důvod, proč modernizovat svůj mobilní telefon, anebo koupit značku, která to zvládne. Jednotlivé vizualizace ale bude možné prohlížet také přes tablety, které budou k zapůjčení v infocentrech partnerských obcí, tedy Loučné pod Klínovcem, Božího Daru, Ostrova nad Ohří, Jáchymova, Abertam a na německé straně měst Annaberg Buchholz a Breitenburg.

Co dalšího je potřeba kromě hardwarových požadavků?

Když máte vhodný telefon, stačí si najít webové stránky zivehory.cz, skočit si na Google Play, stáhnout aplikaci, a pak už nezbývá než si obout pořádné boty a vydat se na výlet. Funguje to tak, že navštěvujete místa, na území sedmi obcí a procházíte si jednotlivé lokality. Naskenujete si na místě QR kód, tím se vám vizualizace uvolní v aplikaci na telefonu a spustí se.

Na jakém území tato místa jsou? Kopírují naučné stezky?

Jedná se o vycházkové okruhy, které se dají projít někdy v rámci jednoho výletu, jindy na to potřebujete dva dny. To platí v případě Božího Daru, kde je nejdelší okruh v délce čtyřiceti kilometrů. Okruhy jsou ale různé. Nejkratší je v Ostrově, kde víceméně chodíte kolem zámku, kolem Abertam má okruh okolo šesti kilometrů a kolem Loučné pod Klínovcem asi čtrnáct.

Kdy bude projekt spuštěný?

Aplikace už je na Google Play a App Store dostupná, fungovat ale bude až poté, co obce nainstalují cedule s QR kódy, díky kterým se vizualizace spustí. Zatím je mají jen Abertamy a Ostrov, společný plán všech projektových partnerů je, aby byly všude nainstalované k 30. dubnu. Projekt bude oficiálně spuštěný 31. března, a to v podobě úvodního online videa na Youtube. Odkaz bude opět na webu zivehory.cz.

Kdo jsou partneři projektu?

Kromě sedmi obcí na české a saské straně je to spolek Antikomplex, který je leadpartnerem. Vše organizuje, vytváří a vyvíjí. V rámci Antikomplexu se na projektu podílí spousta lidí. Jen když jsme počítali herce, komparzisty a dabéry, dostali jsme se k číslu 150. Tvůrčí tým, který to vymyslel a zrealizoval, má asi dvanáct lidí. Jsou to filmaři, režisér, kameraman, animátor, 3D animátor, střihač, programátor, produkční, administrátoři, vedoucí projektu.

Jste autor a vedoucí projektu, máte i další role. Jak dlouho jste na něm pracoval, než se dostal do současné podoby?

Kromě toho, že jsem autor projektu, jsem dával dohromady tým, podával projektovou žádost, byl jsem příležitostný režisér, herec a psal jsem scénáře. Vymýšlel jsem to od roku 2015, celé to tedy trvalo déle než studium na vysoké škole. Myslím si ale, že je to úplně nová kapitola toho, jak pracovat s historií, místy pro turisty a vůbec návštěvníky jakéhokoli regionu. Podle našich informací vkládá Ministerstvo pro místní rozvoj do tohoto projektu naděje.

Když se náš projekt schválil, byl pro poskytovatele dotací velmi inovativní. Byl to takový experiment. Bylo nám totiž řečeno, že jestli uspějeme, otevře to cestu k podobným projektům i v jiných částech republiky. Někteří nám nevěřili, tvrdili, že za ty peníze to nelze udělat v takovém množství a kvalitě, ale dokázali jsme, že to jde. Celkový rozpočet projektu byl 460 tisíc eur.



Jaký je to pocit, když jste u cíle?

Je to nádherné! Mám z toho ohromnou radost, protože se podařilo něco nevídaného. Také jsme se naučili novou oblast tvorby, kdy jsme točili hrané dokumentarní filmy. Dnes má každý smartphone, což je takové kino v kapse a díky tomu, že jsme se spojili s programátory, jsme schopní do těch vašich kapes cokoli vytvářet. Doufám, že to lidé přijmou, naučí se s tím zacházet a že bude projekt Živé hory žít dál. Témat, míst, osobností a událostí je v nich obrovské množství, takže mým velkým přáním bude, aby se aplikace rozšiřovala. Čím více vizualizací, tím větší dopad. Bude to společný zážitek návštěvníků Krušných hor.



Už jsme konzultovali s kontrolním orgánem a s poskytovatelem podpory, jestli smíme aplikaci rozšiřovat i o další vizualizace a lokality a bylo nám řečeno, že je to dokonce záhodno. Oslovíme další obce a města v regionu. Myslím, že v době, kdy se znovu startuje cestovní ruch po pandemii, by jim tyto vizualizace mohly pomoci přilákat turisty. A rozšíření do dalších regionů a krajů je na spadnutí. Už letos bude zveřejněn podobný okruh v severních Čechách, který zpracováváme pro Geopark Ralsko. Zájem o aplikaci a vizualizace projevil i KRNAP.

Jste Pražan, který přesídlil do Abertam. Od kdy se Krušnými horami zabýváte a čím vás uhranuly?

Krušné hory mě úplně vytáhly z Prahy a svou podmanivostí, historií, krajinou a tím, jak jsou zajímavé, mě přesídlily. Mám pocit, že jsem to sám vědomě nechtěl. V roce 2000 jsem sám obešel pěšky celou republiku, ty bývalé Sudety, a Krušné hory se mi dostaly pod kůži. Začal jsem se věnovat životu v nich, psát knížky, dělat výstavy, fotografovat. Dnes můžu říct, že Pražák už jsem jen ze setrvačnosti. Žijeme s rodinou stále na střídačku v horách a v Praze. To střídání nás zatím baví, ale až děti dostudují, v Praze mě nic neudrží. Kdybych měl říct, odkud jsem, tak všemi deseti z Krušných hor. Žiju a pracuju tam, kde mě to neskutečně baví, a doufám, že to tak zůstane do konce života.