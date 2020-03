Pomalu, ale přece. Po dlouhých peripetiích začíná mít umístění unikátního muzea pragovek sběratele Emila Příhody jasnější obrysy. Sběratel si z míst po celé České republice vybral Chomutov, první vozy sem zamířily už na konci loňského roku. Ústecký kraj, který má sbírku zapůjčenou, si teď nechává zpracovat projekt na muzeum, kam veterány umístí.

Hejtmanství potvrdilo, že exponáty se začaly na Chomutovsko přesouvat. Kolik automobilů už přijelo a kde se přesně nacházejí, ale nechtělo blíže komentovat. „Z bezpečnostních důvodů v současné době nelze sdělit jejich přesné umístění. Nyní se pracuje na projektové dokumentaci k úpravě areálu ve Ctiborově ulici,“ vysvětlila mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

Budoucí podobu areálu hejtmanství nespecifikovalo. Nároky na nový objekt jsou ale velké. V minulosti se sběratel Příhoda vyjádřil, že k vystavení všech exponátů najednou by bylo potřeba areál o velikosti dvou fotbalových hřišť. Jeho sbírka čítá více než sto veteránů, od osobních aut po autobusy. Kromě samotných vozů zahrnuje i doprovodný materiál, který se stěhuje s nimi.

„Patří k němu přes 406 tisíc dokumentů a fotografií, jež mapují existenci automobilky Praga od roku 1908 do současnosti,“ vypočítal majitel sbírky Emil Příhoda. Soubor je unikátem doslova světovým, podle statistik kulturní komise UNESCO je to třetí nejúplnější jednoznačková sbírka na světě.

Desítky milionů korun

Z původně plánovaných 27 milionů se odhad nákladů na vybudování muzea navýšil. „Náklady se předpokládají ve výši 34 milionů korun,“ potvrdila Fraňková. Minimálně třicet milionů spolyká výstavba muzea, další náklady vyplývají ze smlouvy o výpůjčce. Ústecký kraj se zavázal, že uhradí náklady na přesun celé sbírky. Ta se nacházela na mnoha místech. Po rodinných sporech byl Příhoda nucen v krátkém čase vystěhovat exponáty z původního muzea ve Zbuzanech u Prahy na různá místa v České republice. Další náklady, které jdou za krajem, vzniknou při úpravě prostor pro uložení archivu a tiskovin.

Emil Příhoda s hejtmanstvím zatím o odkupu exponátů nejedná. Podle smlouvy o zápůjčce by měl Ústecký kraj prostřednictvím Oblastního muzea v Chomutově sbírku spravovat třicet let. První návštěvníci by se do unikátního muzea, kde najdou domov auta barrandovských hvězd nebo prezidenta Masaryka, mohli podívat v roce 2022.

Automuseum Praga

Sbírka Emila Příhoda (87 let) obsahuje veterány z let 1908 až 1985. Většina z nich je provozuschopná. Najdeme tu hasičské vozy, autobusy nebo luxusní modely.

Automuseum Praga založil sběratel v roce 1957.

Po rodinných sporech začal Příhoda hledat nové umístění pro muzeum, jednal s více než čtyřiceti městy a institucemi, umístění ale komplikovala technická náročnost celého projektu. Na Chomutovu se Příhoda s Ústeckým krajem předběžně dohodl v první polovině roku 2019.