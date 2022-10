“Nová sjezdová trasa vznikla úpravou a rozšířením stávajících objízdných tras sjezdovky Jáchymovská,” přiblížila mluvčí skiareálu Hana Hoffmannová. “Obsluhovat ji bude naše moderní čtyřsedačková lanovka s krycími bublinami Prima Express,” doplnila.

Jáchymovská sjezdovka dosud patřila k červeným trasám, takže se jí kvůli náročnějším pasážím méně zdatní lyžaři vyhýbali. Teď se zařadí k modrým trasám Turistická a Dámská, které leží na severní straně. Navíc se díky ní zřejmě změní poměr v zatížení parkovišť, protože plochu u Jáchymova budou konečně více využívat rodiny.

S novou sezónou ovšem lyžaři pocítí také vyšší ceny. “Zdražení se nevyhne celému ceníku,” potvrdil vedoucí manažer lyžařského areálu Martin Koky. “Nicméně víme, že nelze převést všechny zvýšené náklady na spotřebitele. Například náš suverénně nejprodávanější lístek ´denní dospělý´ se na pokladně zvýšil z 980 na 1090 korun – tedy o jedenáct procent,” dodal.

V e-shopu je poměr cen o něco příznivější. Skočil z 920 na 990 korun, což je nárůst o sedm procent. Navíc si teď lyžaři mohou koupit sezónní jízdné se slevou 30 procent.

Za zdražováním stojí vyšší ceny za elektřinu. Jestliže se loni pohybovaly kolem 18 milionů korun, v této sezóně by mělo jít o nejméně dvojnásobek až trojnásobek. “Počítáme s náklady mezi 36 až 50 miliony korun. Když vezmeme období posledních dvou let, cena se zvýšila už více než čtyřnásobně,” upozornil Koky. Skiareál proto uvažuje i o možném využívání obnovitelných zdrojů. "Nicméně v našich podmínkách je to poměrně složité. Například fotovoltaika zde nemá takovou účinnost. Navíc každá stavba, byť ekologická, bývá často terčem občanské nelibosti. Je to tedy poměrně tenký led,” míní.

Pokud jde o další investice do Skiareálu Klínovec, bude tato sezóna podle vedoucího manažera spíše o přežití než o zisku. Cílem bude vydělat na provoz a splátky úvěrů, které středisko muselo v době covidu výrazně navýšit. “Je jasné, že budeme muset investiční plány trochu přehodnotit,” podotkl Koky. I proto se areál snaží zvyšovat také atraktivitu letní sezóny, založené na návštěvách Trail Parku se sítí přírodních stezek pro cyklisty.

Skiareál Klínovec je největší lyžařský areál v Krušných horách a patří k největším lyžařským areálům v České republice. Zapsaný je v Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku v Ústeckém kraji. Sjezdovky má ale také na jáchymovské straně, která patří i s nejvyšším bodem pohoří do Karlovarského kraje.