A jaké sklo ve sklípku patří k těm nejcennějším? „Každopádně zajímavé jsou třeba tyto ryby, kterých už je opravdu málo a jsou vyrobeny způsobem, který už snad nikdo nezná,“ ukazuje na barevné rybky ve výloze.

Zničený hotel Máj má tajemné graffiti. Tvůrci se museli slanit ze střechy

Většina skla v jeho sbírce má stářím kolem padesáti let, což už samo o sobě má nějakou historickou hodnotu. Nehledě na to, že každý kousek je unikát, který už nikdo stejný nevyrobí. Neexistují dva stejné kusy na světě.

Pod Velichovem jsou stovky metrů pískovcových podzemních chodeb. Před sto lety sloužily ke skladování ovoce. Milan Tálský podzemní místnost považoval původně za sklípek, až pak zjistil, že jde o rozsáhlou síť chodeb.

Ke své vášni, sbírání skla, se dostal zajímavým způsobem. „Před dvěma lety jsme bagrovali v Litoměřicích a bylo mi líto hezkého skla, které lidi vyhazovali k popelnicím. Bylo ale vidět, že neměli to srdce ho hodit přímo do popelnice, ale nechali ho ležet vedle. Tam jsem sesbíral své první kousky a dal si je do sklepa pod světlo. A v té chvíli jsem věděl, že tohle je to, co do těchto sklepů patří,“ říká Milan Tálský.

FOTO: Návrat do devadesátých let. U Hraničáře se vyráběly pogy

Sklo je díky vlhkosti ve sklepě krásně orosené a pomocí světel má své neobyčejné kouzlo. „Osm let jsem nevěděl, co do sklepů dát. Samozřejmě, uchováváme tu vína vinařů, ale pořád to nebylo ono," dodal.

Jak sklo začal sbírat, tak se pomalu dostával i ke sklářům a k úžasné historii skla. „Měl jsem tu skláře, který si poznal svůj kousek, který dělal před padesáti lety a dojalo ho to. Když tu posloucháte ty historické příběhy, tak to sklo už vlastně nevidíte jako věc, ale má to v sobě ducha, příběh,“ rozplývá se.

Milan Tálský připravuje ještě jedno patro, ve kterém budou zářit kousky nádherného skla. Otevřené by mělo být na jaře příštího roku. „Nechci muzeum skla, ale sklářů, šikovnosti našich lidí a předků,“ upřesnil. I veřejnost se může na tuto sklepní krásu podívat, a to na panství Velichov ve Velkém Březně. Prohlídky jsou pouze pro skupinky osmi až deseti lidí a po předchozí domluvě.