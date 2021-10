„Je to jako běhat na páse,“ vysvětluje Petra Truxová s pohledem upřeným na svou třináctiletou dcerku, která podupává po nakrájeném zelí v jedné z kádí. Obě mají kroje. Máma kontroluje stav zelí, a když je dostatečně našlapané, hrne ho do sklenic, aby se zkrátila fronta lidí, kteří ve vedlejší místnosti čekají na svou vitamínovou bombu. Přijeli z Jirkova, Mostu, Teplic a také z Německa.

Další, ještě delší had z lidských těl, se vine ve vedlejším party stanu. Lidé tam čekají ve více než dvacetimetrové frontě na jitrnice a další vepřové zabijačkové speciality. Když váží šéf Horského areálu Lesná Antonín Herzán maso, je ve stanu ticho jako v kostele. Všichni hledí na pult, nad kterým stoupá pára.

Šlapání zelí s vepřovými hody a krušnohorskou živou hudbou na Lesné byly událostí této soboty. Pořádají se zhruba dvanáct let, organizátor, kterým je Horský areál Lesná za pomoci přátel - chatařů, to nepočítá.

„Pro nás to není akce, ale veselice. Je to hlavně o dobrém zelí, kamarádech, abychom poseděli a zažili legraci. Prostě srdcovka,“ přiblížil Martin Truxa. Má roli míchače zelí, žena a dcery se činí v kádích. Přijeli z Mostu, chatu ale mají na Pyšné u Jirkova.

Když se veselice na horách konala poprvé, měla čistě soukromý ráz. „Ani náhodou bych si tenkrát nepředstavovala, do jakých rozměrů naroste,“ zmínila organizátorka Kateřina Herzánová. „Bylo to pro kamarády, abychom se dobře najedli, popili a pobavili. Najednou jsme ale zjistili, že nás okukují lidé, kteří vyrazili na výlet s rodinou a najíst se a je to pro ně atraktivní,“ popsala, jak se stalo, že soukromá věc přerostla ve veřejnou. Nakolik, to ukazovalo množství aut v areálu a lidé, kteří křižovali prostranství mezi hotelem, muzeem, replikou hrázděného domu a party stanem. Podle Herzánové se jich tam v sobotu obrátilo kolem 1200 až 1500. Odvezli si našlapané zelí upravené podle staročeského receptu z více než tuny hlávek.

Pět třílitrových sklenic a deset jitrnic si například odvážely dvě Jany z Teplicka. „Je to podruhé, co tu jsme. Chutná nám totiž kysané zelí,“ prozradila starší z žen. „Je to tu hezké, jen by se mi líbilo, kdyby to šlo u jitrnic rychleji, fronta tam byla snad na hodinu,“ zkonstatovala.

Pro dvě sklenice zelí si z Jirkova zajela také Lucie Šimoňáková. „Dělám to tak už pět let. Baví mě zdejší atmosféra a hlavně výborné zelí,“ pochválila.

Šlapání zelí a vepřové hody na Lesné tradičně zakončují letní turistickou sezónu. Vynechané byly jen v loňském roce, kdy si zájemci mohli pro pochoutky jezdit na základě rezervačního systému.