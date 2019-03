Při pohledu na nejznámější kriminální případy v Ústeckém kraji za poslední dva roky se tají dech. Pachatelé se neštítili použít nejrůznější nástroje. Kladivo, provaz, kuchyňský nůž nebo třeba i dřevěné poleno. To všechno se stalo v jejich rukách smrticí zbraní. Deník oslovil primářku Andreu Vlčkovou z Oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, aby některé z vražedných nástrojů zhodnotila.

Jednu z nejbrutálnějších vražd pamatují na Ústecku, stala se v lednu 2018 v zahrádkářské kolonii ve Střížovicích. Vrah Miroslav Benák a jeho komplic Jaroslav Topinka v jedné z chat svázali manželský pár a jejich tři děti, manželům zalepili oči i ústa. Údajně si přišli pro miliony, takové jmění ale manželé neměli. Komplic Jaroslav Topinka následně z chaty utekl, Benák ovšem vykonal brutální závěr. Svázané rodiče vrah umlátil a sám se pak před chatou zastřelil. Syn se z pásky nad ránem dostal a zavolal policii.

Podle Vlčkové čelil zavražděný předseda kolonie spolu se svou ženou intenzivnímu mlácení, kopancům i úderům do hlavy tupým předmětem, a to opakovaně. Ženu mlátil i dřevěným polenem. „Utrpěla rozsáhlé poranění mozku, které v daném případě vedlo ke smrti,“ řekla už dříve Vlčková s tím, že útok trval několik desítek minut. Na muže pak Benák použil provaz, který mu uvázal kolem krku. „Bezprostřední příčinou smrti bylo udušení z uškrcení,“ popsala Vlčková.

NE KAŽDÝ MÁ PISTOLI

Lano, provaz, šňůru či kabel podle ní nejčastěji využívají sebevrazi k oběšení. „Často používají i různé textilní popruhy od tašky po opasky od kalhot. Při útoku vůči druhé osobě jsou tytéž předměty zpravidla použity ke spoutání. Střelná zbraň není každému tak snadno dostupná jako bodno-řezné nástroje či tupé předměty,“ zmiňuje Vlčková.

Přesto se střelná zbraň jako vraždící nástroj objevuje. Například v květnu 2017 na sídlišti v Jirkovské ulici v Chomutově. Petr Benda v noci slyšel hluk a z okna matčina pokoje uviděl stříbrnou dodávku, jejíž řidič podle policie boural do zaparkovaných aut a najížděl do lidí, kteří stáli před domem na chodníku. Ze šuplíku vytáhl svou legálně drženou zbraň značky Beretta a v županu vyběhl ven. „Nejméně třináctkrát na poškozeného Radka Š., řidiče dodávky, vystřelil,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan. Osm ran romského řidiče zasáhlo, vážným zraněním na místě podlehl.

Červený provaz zase hrál roli v kauze surové vraždy mladé dívky v chalupě v Doubici na Děčínsku. V září 2017 tady bývalý 36letý regionální novinář Martin Chlouba zavraždil 14letou dívku. U schodiště jí omotal kolem krku provaz, který visel ze zábradlí v patře domu. Pak utahoval. „Musel na ni po celou dobu sedět, škrtil ji zezadu, dokud nezemřela. Když pak zjistil, že má fialový obličej, nepokusil se o její záchranu, nechal ji viset na provaze. Jeho jednání je lhostejné, chladně racionální,“ řekla během soudního líčení soudkyně Šárka Tampová.

Tělo mladé dívky ukryl do sklepa. V chatě byla i další, 16letá dívka, údajně vrahova přítelkyně. S tou prý provozoval drsné sexuální praktiky, při kterých právě provaz používali.

Surovou vraždu pamatují rovněž v Domašíně na Chomutovsku. V tamním domě žila matka se svou patnáctiletou dcerou a přítelem. Loni v září se s ním žena rozešla a chtěla, aby se od ní co nej-dříve odstěhoval. Když ale ráno odjela do práce, otčím dostal vztek. Přišel za dcerou a ubil ji klempířským kladivem. Za domem se následně oběsil.

PRVNÍ PO RUCE

Nejčastějším nástrojem při útoku proti druhé osobě s následkem smrti ovšem není nůž, lano ani pistole. Podle soudní lékařky Vlčkové jím je nůž. „Nožem lze způsobit jak rány bodné, tak rány řezné. Rány bodné obvykle pronikají do tělesných dutin za vzniku poranění vnitřních orgánů. Nůž je nejsnáze dostupný, při řešení sporů v domácnosti je první při ruce. I malým nožem lze způsobit smrtelné bodné poranění,“ říká Vlčková.

Případů pamatuje Ústecký kraj nespočet. Na Velikonoce v roce 2017 kupříkladu otřásla severočeským Varnsdorfem vražda 19letého Dominika, kterého údajně kvůli dívce ubodal o rok starší kamarád Jiří. Nůž následně doma umyl a schoval.

Krajský soud v Ústí nad Labem měl na stole taktéž několik incidentů, při nichž se mladí lidé pokusili vraždit právě nožem. Většinou bodali do svých nejbližších. V září 2018 student informatiky z Mostu zaútočil na svou vlastní matku. Z kuchyňské linky vzal nůž a schoval si ho do kapsy u kalhot. „Pak se vrátil za matkou do ložnice a kuchyňským nožem ji v úmyslu usmrtit opakovaně bodl do oblasti krku a spánku,“ popsal státní zástupce Vladimír Jan. Matka nakonec neutrpěla vážná zranění, syn ale přiznal, že dlouhodobě plánoval matku zabít. Soud ho poslal do detenčního zařízení, kde na něj dohlédnou psychiatři.

Rozchod s přítelkyní zase neunesl Dominik S. z teplických Trnovan. Loni v říjnu mu jeho tehdejší přítelkyně přes Facebook napsala, že se s ním rozchází. Konec vztahu kvůli své žárlivosti neunesl. Po vypití vína a piva se vydal k ní domů, z kuchyňské linky si na cestu vzal nůž s délkou čepele přes 23 centimetrů, který si schoval do bundy. Když mu doma dívka rozchod osobně oznámila, neváhal. „Napadl ji opakovaným bodáním nožem, které směřoval vůči horní části těla poškozené, na hlavu, krk a hrudník,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan. V dalším napadání poškozené zabránil příchod její sestry, která jej od poškozené odstrčila. Dívka nakonec rovněž neutrpěla vážnější poranění. „Nejhlubší rána dosáhla hloubky 10 centimetrů a jen shodou okolností nůž neporanil důležité orgány,“ uvedl soudce Jiří Bednář.

BLÁZNI S MAČETOU

Výjimečné tresty 22 a 23 let si za bestiální vraždu odpykávají Tomáš Pavlis a Adam Kužel. U Bitozevsi na Lounsku surově zavraždili svého spolužáka, a to jen kvůli pár tisícům za neprovedenou opravu auta. Oba ho kopali a mlátili baseballovou pálkou. „Úderem pálkou vzniklé poranění je tupého charakteru, od modřin až po případné zlomeniny kostí při úderu vedeném velkou silou,“ popisuje Vlčková.

Právě v tomto případu byla intenzita útoku vysoká. Následně ho mačetou bodali a sekali.