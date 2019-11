Závažná zranění hlavy i krční páteře půlroční kojenec nepřežil. Nepomohla ani intenzivní péče dětských lékařů, kteří se o dítě v kritickém stavu pět dní v nemocnici starali. Jeho matku Nikolu M. za těžké ublížení na zdraví ve čtvrtek 21. listopadu poslal Krajský soud v Ústí nad Labem na 13,5 roku do vězení.

Rozsudek není pravomocný, obhájce obžalované proti rozsudku podal odvolání.

Žena podle obžaloby třásla s půlročním kojencem tak, že na následky zranění dítě zemřelo. Dotyčné původně hrozilo až 16 let za mřížemi. „Soud vycházel ze svědecké výpovědi a znaleckých posudků, kterými se podařilo vyvrátit jednotlivá tvrzení obžalované a trest byl stanoven na základě toho, že ve prospěch obžalované nebyly zjištěny prakticky žádné polehčující okolnosti,“ odůvodnil verdikt mluvčí krajského soudu Jiří Barč.

Nikola M. podle státního zástupce Vladimíra Jana napadla svého syna Lukáše v nepřímém úmyslu způsobit mu těžké zranění nitrolebí, krční míchy i páteře opakovaným intenzivním třesením při jeho držení. „Poranění i přes hospitalizaci poškozeného na oddělení dětské JIP Masarykovy nemocnice v Ústí v odpoledních hodinách 15. března 2018 vedla 20. března 2018 k jeho smrti,“ uvedl žalobce.

Pro soud byla klíčová výpověď přítele obžalované, který kojenci přivolal záchranku. Dotyčná u něj s malým i jeho dvěma staršími sourozenci pár dní přebývala. „Nikola mi volala, že ji vyhodil přítel na ulici,“ popsal muž. Matka podle něj měla problém s užíváním alkoholu i drog, od dětí často odbíhala a velká část péče byla na něm.

Smrtící pohyb

Svědek také soudu popsal sled událostí, které vedly k následné smrti dítěte. Zmínil, že žena malým dvakrát nepřiměřeně třásla. To potvrdila i primářka oddělení soudního lékařství a toxikologie v ústecké nemocnici Andrea Vlčková. Zranění a následně i smrt podle ní bylo důsledkem prudkého třesení dítětem bez opory pod hlavou.

„Z poranění krční páteře v podstatě vyplývá, že mu laicky řečeno hlavička lítala ze strany na stranu. Z pitevního nálezu to vyplývá jednoznačně,“ řekla Vlčková. Ke zranění podle ní došlo méně než tři dny před přijetím do nemocnice. Doplnila, že zranění si kojenec nemohl způsobit ani sám, ani by jich nebyli schopni jeho sourozenci.

Obžaloba Nikolu M. vinila také z toho, že loni na různých místech v Litoměřicích prodávala pervitin. Dítěti neposkytovala dostatečnou péči, kojenec měl špínu v kožních záhybech a za nehty.

Ondřej Kůs