Potvrzeno. Afričan Abdallah Ibrahim Diallo obžalovaný ze znásilnění 16leté dívky na Litoměřicku trpí schizofrenií. Proto si od Okresního soudu v Litoměřicích odnesl mírnější trest, než který by nejspíš dostal člověk, který by netrpěl duševní poruchou.

Na čtvrtečním líčení 4. června se soud telekonferencí spojil se znalcem z Bohnic, který rekapituloval a odůvodňoval výsledky ústavního znaleckého zkoumání. Líčení bylo neveřejné, rozhodnutí soudu si ale mohli nahrát novináři. Podle zvukového záznamu ze soudní síně obžalovaný doprovázel zdůvodnění rozsudku vlastním monotónním, nepříliš souvislým hlasitým projevem. Pravděpodobně ve své mateřštině a částečně i ve francouzštině, kterou trochu ovládá. Kloudně s ním pohovořit nedokázal ani jeho obhájce.

Mladíka čeká ústavní léčba

Přestože se na jeho činu podepsala duševní nemoc a jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti znalec vyhodnotil jako podstatně snížené, nebyly ale ani úplně vymizelé. I proto dostal dva roky „natvrdo“. „Obžalovaný byl uznán vinným, byl mu uložen trest odnětí svobody ve výměře dvou roků a bylo mu uloženo psychiatrické ochranné léčení v ústavní formě,“ potvrdila rozhodnutí soudu státní zástupkyně Věra Šípalová, která muži navrhovala trest kolem tří let. Afričanovi přitom za znásilnění hrozilo od 2 do 10 let vězení.

Čtvrteční rozsudek není pravomocný, jak státní zástupkyně, tak obhájce si nechali lhůtu na případné odvolání.

To, jak se Diallo stavěl k obvinění, rekapitulovala předsedkyně senátu Alexandra Šetková. „K věci se vyjádřil nejasně. Buď tvrdil, že si to nepamatuje, nebo že pokud jsou důkazy, že to tak je. V jiné výpovědi naopak tvrdil, že chtěl dívce pomoci, ale byl jí atakován,“ shrnula soudkyně. „Přestože se nedoznal, bylo spolehlivě prokázáno, že se skutku dopustil. Především na základě přesvědčivé výpovědi nezletilé poškozené, která podrobně popsala, co jí způsobil, a identifikovala ho,“ doplnila Šetková.

Další důkazy poskytl soudu záznam z policejního ohledání šatů a těla poškozené, kde byly nalezeny DNA stopy Dialla. Výpověď poškozené potvrdili i svědci, kteří se s ní bavili bezprostředně po činu.

S ohledem na kulturní odlišnosti i jazykovou bariéru bylo velmi obtížné posoudit Diallův zdravotní stav. „Byla provedena celá řada zkoumání, nejprve znalcem, který u něj shledal nepříčetnost,“ ohlédla se za případem předsedkyně litoměřického okresního soudu Halka Lacinová. Následovala pozorování obžalovaného v ústavu ve vazební věznici v Brně a nakonec revizní zkoumání znaleckým ústavem v Bohnicích.

Do vězení až po zaléčení

„Je nezbytné, aby jeho léčení probíhalo před nástupem k výkonu trestu,“ upozornila Lacinová. Podle znalců totiž není vězeňská služba schopna zajistit, aby muž nebyl nebezpečný sám sobě i okolí. Až se dostatečně zaléčí, teprve pak půjde do vězení. Ale i tam se bude dál léčit. „V současné době je na tom psychicky tak, že výkon trestu odnětí svobody by byl úplně k ničemu. Musí se léčit,“ potvrdila státní zástupkyně.

Uprchlík patrně z Libye je v Evropě přes 3 roky. Ucházel se o azyl v Německu, tam ale nebyl úspěšný. Podle jeho dřívějších tvrzení u soudu se rozhodl vycestovat do Francie, za znásilnění ho ale zatkli u nás během prvního dne jeho pobytu v České republice. Diallo vykazoval už během vyšetřování nestandardní chování, především odmítal komunikovat. Podivně se podle tamní psycholožky choval i v litoměřické vazební věznici. Jeho zvláštní projevy mohli dříve sledovat také novináři. Podle slyšitelných projevů na audiozáznamu se jeho stav oproti poslednímu líčení přístupnému médiím skutečně ještě zhoršil.

Jako první upozornil na spáchání trestného činu v Lukavci na základě vlastních zdrojů hned 18. června večer Deník. Následující den se o případ začala zajímat celostátní média a oficiálně k němu promluvili lidé z litoměřického státního zastupitelství. Dialla uvazbili v Litoměřicích, hlavní líčení u místního soudu se rozběhlo 17. října. Na něm muž zmínil, že v Německu spal na ulici. Ke svému původu uvedl, že je občanem Mali, ale narodil se v Libyi. Má mu být kolem 30 let, pořádné doklady k tomu ale nejsou. „Lidé mi řekli, že v Německu budu mít lepší život,“ vysvětlil svou motivaci odejít z rodného kontinentu.

Kolem roku 2015 měl poprvé zkusit dostat se do Evropy přes Středozemní moře, což nevyšlo. „Byl jsem tři dny ve vodě, bál jsem se. Myslel jsem, že umřu,“ vylíčil. Pak ho prý chytili libyjští banditi, dali ho na čtyři měsíce do vězení a bili ho do hlavy. Po propuštění zkusil Evropu ještě jednou, tentokrát se mu to podařilo. „Vylodil jsem se na Sicílii. Pak jsem byl několik měsíců v Itálii, kde jsem vydělal na další cestu mytím aut. Pak ve Švýcarsku, kde jsem ztratil tašku s doklady. Potom jsem se dostal na hranici s Německem a zažádal tam o azyl,“ dodal. Podle údajů z Německa se tam Diallo opakovaně dopouštěl násilí na úředních osobách, za což byl také soudně trestán. Měl poškrábat a kopnout sociálního pracovníka a bít zaměstnance sociálního úřadu.

Co se stalo 18. června

A. I. Diallo krátce po poledni na silnici u Lukavce zezadu uchopil za rameno nezletilou 16letou dívku z Litoměřicka, povalil ji do trávy vedle silnice, líbal ji na ústa, obličej a prsa, přestože se bránila taháním za vlasy a šťoucháním do oka. Poté jí stáhl tričko s podprsenkou, osahával ji na nahých prsou, stáhl jí kraťasy s kalhotkami a vykonal na ní nechráněnou soulož. Při odchodu jí ještě odcizil mobil, který dívce při znásilnění vypadl na zem.