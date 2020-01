Zneužívat měl mladší sestru i sestřenici. Začít s jejich osaháváním měl přitom už ve věku, kdy byly ještě ve školce. 28letý vyučený dělník Petr R. teď kvůli obžalobě ze znásilnění, ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie stojí před soudem.

Jedna z poškozených má podle sexuoložky kvůli dlouhodobému zneužívání vážné psychické následky. Hlavní líčení s Petrem R. začalo v pondělí 6. ledna u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Obžalovanému, který vinu v obou případech popírá, hrozí až 12 let vězení. Zmocněnec obou dvou poškozených po něm navíc požaduje 800 tisíc za nemajetkovou újmu. Státní zastupitelství varuje, že kvůli počínání dotyčného muže si obě dvě poškozené mohly osvojit nevhodné návyky vedoucí k předčasnému zahájení jejich pohlavního života.

Zneužívání trvalo roky

Petr R. se podle obžaloby dopouštěl sexuálního zneužívání v průběhu minulých let na o deset let mladší sestřenici. A to od dovršení jeho 15. roku v různých domácnostech v Ústeckém i Libereckém kraji. „Osahával ji po celém těle, převážně na intimních partiích, někdy přes oblečení, někdy nahou. Požadoval po ní felaci, čemuž vyhověla. Současně ji lízal na vagině, třel se svým penisem o vaginu. V několika případech došlo k jeho ejakulaci. V jednom případě jí řekl, ať si klekne na všechny čtyři, a zezadu provedl anální styk,“ popsal praktiky státní zástupce Tomáš Skála s tím, že obžalovaný dívce několikrát také pouštěl porno.

Petr R. se měl v minulých letech podobně podepsat také na své mladší sestře. „Poškozená se ho přitom snažila bezvýsledně odstrkovat,“ upozornil Skála. Dodal, že muž dívce ve snaze, aby jeho jednání strpěla, v několika případech vyhrožoval, že na ni něco řekne rodičům. Později jí říkal, že by jí to stejně nikdo nevěřil, že to je normální a dělá to hodně sourozenců. Kolikrát to vlastně bylo? „Mockrát, nedovedu to spočítat,“ vyčíslila podle státního zástupce poškozená. Doplnil, že muž svého zločinného počínání zanechal, až když se dívka byla schopná fyzicky ubránit.

Petr R. v současnosti pracuje jako dělník, je zadaný a má devítiměsíční dceru. „Co se řeklo ohledně sestry, není pravda,“ hájil se obžalovaný. Podle něj sestra trpěla psychickou vadou a pomlouvala jeho i celou rodinu i s dalšími záležitostmi. „Furt se chtěla mazlit s nevlastním otcem. To, co prožívám já, se mohlo stát i jemu,“ doplnil. Obvinění podle něj může vyplývat i z žárlivosti na to, že má s přítelkyní dítě. „Daří se mi v práci, daří se mi v životě. Měli jsme suprový vztah, staral jsem se o ni, když náš vlastní táta umřel. Nevím, proč se takhle chová,“ prohlásil Petr R.

K výpovědi sestřenice uvedl, že podobné obvinění z její strany nepadlo v rodině poprvé. „Už tady něco takového bylo. Od té doby jsou s tetou a sestřenicí problémy,“ řekl obžalovaný. Podle něj stojí za údajným výmyslem dívky její psychologické problémy. Poškozená podle něj běžně lže a v rodině se to o ní ví.

Obavy o vztahy v rodině

O tom, proč se věc dostala před soud po tolika letech, vypověděla jedna z poškozených na videozáznamu. „Bála jsem se, nechtěla jsem to vytahovat. Bála jsem se, že to rozhádá rodinu a naštvala bych mamku,“ řekla k tomu, proč věc neřešila dřív. Hlavní líčení s Petrem R. pokračuje v úterý 7. ledna.

V případě uznané viny by nešlo zdaleka o první případ odhaleného zneužívání mezi nejbližšími. To, že k sexuálnímu zneužívání dětí a mladistvých dochází nejčastěji v rodině, považuje za velmi smutné a zároveň paradoxní odborník na sociálně patologické jevy Jiří Škoda z ústecké Univerzity J. E. Purkyně. „Pokud je dítě zneužíváno blízkými příbuznými, zároveň to výrazně komplikuje možnost, že se někomu svěří. Reakce rodinných příslušníků totiž bývá nedůvěřivá až odmítavá. I z tohoto důvodu si dítě taková nařčení vymýšlí opravdu jen zřídka. Dítě se se svými traumatizujícími zážitky v takovém případě nechce svěřovat ani osobám mimo rodinu,“ upozornil Škoda.

Podle něj nebývá výjimkou, že zneužívání v rodině trvá celá léta a zneužívaná osoba se s ním svěří například až v dospělém věku, po odchodu z rodiny nebo po úmrtí člověka, který ji zneužíval. „Zneužívané dítě totiž cítí hlubokou vinu, neboť se domnívá, že zneužívání samo zavinilo svým nevhodným chováním nebo tím, že nenaplňuje přání a ambice rodičů. Každopádně sexuální zneužívání osobnost dítěte brutálně traumatizuje, což se může projevit i různými psychickými poruchami, které přetrvávají až do dospělosti,“ uzavřel odborník.