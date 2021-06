/FOTO,VIDEO/ Hlavním hostem byl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, který ve vsi dlouhodobě žije. Symbolicky otevřel sezónu ve sportovním areálu.

Ukončení doby covidové ve Strupčicích | Video: Miroslava Šebestová

„Konec covidu! Štěstí, zdraví a ať se máme rádi“ anebo rázné „Jdi do hajzlu, covide!“ S těmito vzkazy vzlétaly do oblak stovky balonků v národních barvách, které vypustili hosté sobotní akce ve Strupčicích. Jednalo se o tradiční zahájení letní sezóny ve sportovním areálu, se kterým ale spláchli také hořkost z lockdownů a všeho nepříjemného, co přinesla epidemie.