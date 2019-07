Jedná se už o třináctou památku v České republice, které se titul světového dědictví podařilo získat. Mezi městy, kterých se to v rámci Krušnohoří týká, je Krupka. „Na tuto chvíli jsme dychtivě čekali. Je to oceněním historického významu v oblasti hornictví této části republiky,“ říká starosta Krupky Zdeněk Matouš.

Přípravy trvaly řadu let a byly pro Krupku náročné. Nakonec se vše povedlo dotáhnout do konce.

Věřil jste v to?

Byl jsem o tom přesvědčený skoro na 100 procent. Především po té práci, která tomu předcházela a také s ohledem na výsledek příprav. Prošlo to téměř bez připomínek. Vyhověli jsme prakticky všem připomínkám, které k tomu ještě před schvalovacím procesem byly. Takže pravděpodobnost toho, že náš společný projekt s německou stranou uspěje, byla opravdu vysoká.

Jak dlouho probíhaly přípravy?

Němci s tím začínali někdy v roce 1998, u nás na české straně se to rozjelo v roce 2003. To hlavní se chystalo společně od roku 2010.

Když jste se dozvěděl, že tam jste, jaký to byl pocit?

Byl to takový pocit dobře odvedené práce. Uvědomil jsem si, že to je vlastně začátek něčeho nového. Být na seznamu památek světového dědictví není pro Českou republiku zase až tak běžné, takže to je pro Krupku a další části Krušnohoří velmi významné. Jsme 13. památkou v republice a 1110. v rámci světa. Takže spokojený jsem byl. Nechci říci, že to bylo třeba stejné, jako když naše republika vyhrála hokej v Naganu, ale hřejivé to rozhodně bylo. Díky za to celému týmu, který se na všem podílel. A že práce na tom nebyla zbytečná.

Ono to není jen o tom, že budete na světové mapě památek. Jsou to také závazky. Vnímáte to tak?

Samozřejmě. To, že jsme zapsáni na seznamu památek UNESCO, znamená nejvyšší stupeň ochrany. Je to opravdu mimořádná událost i zodpovědnost. První úkoly nás čekají určitě v oblasti marketingu a PR, musíme prodávat tento úspěch, zabývat se jím a následně zcela jistě přijdou i nějaké dotační možnosti.

Budete v tomto směru spolupracovat s německou stranou, stejně jako tomu bylo při tvorbě nominace projektu Krušnohoří?

Určitě budeme s německou stranou spolupracovat, ale dotace se týkají národních programů. Existují přímo programy na ministerstvu kultury, které podporují tyto památky. Součástí delegace v ázerbájdžánském Baku byla i náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková, se kterou jsem na toto téma už diskutoval. Přislíbila nám pomoc. Je totiž i povinností státu chránit si památky zapsané na seznamu UNESCO, jejich stav se nesmí zhoršovat. Udržovat je, je jedna z podmínek. Po čase se jejich stav zhodnotí, a kdyby docházelo k nějaké změně k horšímu, tak může UNESCO odebrat statut zápisu. To je samozřejmě pečlivě hlídáno.

