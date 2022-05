Stellplatz stojí na pozemku firmy Finaso, která se zabývá právě prodejem, pronájmem a servisem karavanů. Jak přiblížil její majitel Jan Černohorský, myšlenka na vybudování stellplatzu vznikla už před zhruba osmi lety. Zatímco v Evropě to tehdy byla běžná věc, Česko v tomto ohledu pokulhávalo.

Tým okolo Černohorského není ve stavění vybavených míst pro karavany žádným nováčkem. Na kontě má například stellplatz u Děčínského Sněžníku, na hipodromu v Karlových Varech nebo v ostravských Dolních Vítkovicích. „Tento je ale pro nás vzorový. Díky úplně nové platformě cloudu je bez nadsázky tím nejmodernějším, co do technologie může takový stellplatz nabídnout. Nikde jinde v Evropě není nic podobného zprovozněno,“ řekl Černohorský a vysvětlil, že jakmile návštěvník přijede na místo, ještě u závory, aniž by musel vystoupit z auta, si ze sloupku vyzvedne lístek. Na něm se nachází unikátní QR kód, jehož pomocí se například připojí na elektřinu, načerpá si vodu, vylije šedou vodu a WC, přičemž se tyto služby automaticky načítají na zákazníkův účet. Při odjezdu pak jen stačí prostřednictvím chytrého automatu zaplatit, a to jak mincemi, tak kartou nebo telefonem.

„Pro nás je výhoda, že tu nemusíme fyzicky být. Kdekoli se mohu jen přes telefon podívat, kolik lidí je zrovna ve stellplatzu, kolik se čerpá energie a mám také přehled o tržbách,“ popsal výhody bezobslužného místa. Kromě osmi parkovacích stání se sloupky na elektřinu tu nechybí také altán s posezením nebo malý koutek s herními prvky pro děti.

Náklady na vybudování velemínského stellplatzu byly podle Černohorského zhruba dva miliony korun, přičemž menší část pokryla krajská dotace, kterou stavitelé získali prostřednictvím Destinační agentury České středohoří.

Ústecký kraj se v letošním roce chystá podpořit výstavbu dalších stellplatzů. Vyčlenil na to osm milionů korun, které rozdělí mezi žadatele v podobě obcí a měst. Nová místa pro stání karavanů tak vzniknou například v Benešově nad Ploučnicí, Kadani, Oseku nebo v Úštěku.

Jak přiblížila vedoucí odboru cestovního ruchu městského úřadu v Úštěku Nikola Horáčková, stellplatz by měl vzniknout v areálu městského kempu u Jezera Chmelař. „Předpokládáme, že plocha bude mít kapacitu pro třicet až čtyřicet karavanů,“ doplnila.

Obliba cestování s karavanem v posledních letech roste. Obrovská vlna zájmu se zvedla během covidu, kdy byly hotely a kempy uzavřené. „Ten boom byl obrovský. Samozřejmě jsme z toho jako prodejci měli radost, ale došlo k tomu, že ta auta najednou na trhu nebyla. Jen letos nedostaneme asi 70 procent z toho, co jsme objednali. Je to trochu jako za minulého režimu – lidé nekupují to, co chtějí, ale to, co je k dispozici. My jsme si například objednali auta v automatech, dostáváme je v manuálech a také s nižším výkonem,“ nastínil Černohorský.