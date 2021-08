/FOTO/ V areálu Jezdeckého klubu Splněný sen v mosteckém Vtelně se v sobotu 31. července konala neobvyklá svatba.

Průvod svatebčanů míří od stájí k okraji broskvoňového sadu, kde na prosluněném palouku najdou místo židlí balíky slámy přikryté bílým plátnem. Slaměné jsou i „oltář“ a svatební branka. Na nezvyklém obřadním místě jsou už zástupci radnice, jen nevěsta a ženich chybí. Vtom zaburácí silný stroj a na polní cestě se objeví vyfešákovaný ženich na motorce. Krátce po něm přijíždí na koni nevěsta v dlouhých bílých šatech se závojem. Na jejího tatínka Romana Rybína se nečeká. Stojí v obleku u branky, aby s dcerou vešel na obřadní loučku. Podle původního plánu měl v tuto chvíli přistát na padáku, ale kvůli silnému větru do letadla nenastoupil. „Jsou špatné meteorologické podmínky, jinak by to klaplo,“ svěří se Deníku otec nevěsty a instruktor parašutismu, který na mosteckém letišti učí lidi ovládat tělo za volného pádu.