Některé ze surovin si sbírá přímo na zahradě velké chalupy, kterou postupně opravuje. Další zdroje, které ji do budoucna osvobodí od dodavatelů, si zakládá na nedalekém pozemku. Postupně tu vysazuje ovocné stromky. Včetně jeřábu oskeruše, kdoule, mišpule či moruše. Tedy i zapomínaných druhů, které v Českém středohoří hojně pěstovali Němci, než je po válce ze Sudet vysídlili.

Michaela Bílková si před několika lety zřídila v malé vesničce na Českolipsku výrobnu marmelád a džemů. Plánovala, že až se trochu zajede, bude moct opustit kancelářskou práci a věnovat se jenom vaření laskomin, ke kterému zdědila nadání po babičce a mamince. Postupně už nerozšiřovala čím dál oblíbenější marmelády jen po kamarádech a jejich známých. Vyrážela se skleničkami s pochutinami po trzích a jarmarcích na Liberecku i Ústecku. Do toho ale loni vstoupily dvě překážky: epidemie koronaviru, kvůli které se podobné akce přestaly pořádat. A ta příjemnější – Michaele se narodil synek a přestala mít na rozvíjející se podnikání tolik času.

