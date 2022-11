Potřeba rozšíření sociální sítě pro osoby s PAS vzešla z analýzy, kterou si nechali zpracovat na ústeckém hejtmanství. Náměstek hejtmana Jiří Kulhánek vypočítává, že speciálně na to bude v krajském rozpočtu na příští rok 10 milionů. „Peníze jsou na přípravu míst i školení,“ nastínil náměstek s tím, že si zařízení můžou požádat třeba i o navýšení mezd personálu. To by mohlo pomoct i náboru fyzicky zdatnějších mužů, kteří se jinak do sociálních služeb nehrnou.