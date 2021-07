Jako zatím poslední si do svého portfolia letos přikoupil ruinu v Mlýnské ulici, kterou opět nechal zbourat. Prý kvůli revitalizaci celého území, kde mají vyrůst moderní bytové domy se sítí restaurací, kaváren a dalších služeb. Ve hvězdách stále visí také velkolepý plán na mrakodrap v sousedství Aquacentra. „Šanovský prst taky jednou bude. Až přijde vhodný čas,“ říká teplický developer Jaroslav Třešňák.

Staveb má jeho společnost po republice stovky. Řadu z nich však provázela také kontroverzní rozhodnutí, dohady ohledně porušení stavebního zákona nebo záhadné změny územních plánů. Podnikatel ale protizákonné jednání odmítá.

„Jsem prostě čistič měst, snažím se je zvelebovat,“ zmiňuje Třešňák, který coby „Demolition Man“ přeměnil už třetinu lázeňského města, kde žije a kde také sídlí jádro jeho developerské firmy JTH. První dům si koupil už tři roky před revolucí v roce 1989. Získal ho přímo v centru Teplic. Dnes jich má ve městě a okolí desítky. Jeho společnost stojí za řadou projektů v celé republice i v zahraničí. K největší investici patří právě otevřený luxusní resort Costabella v blízkosti chorvatské Rijeky v přepočtu za 1,5 miliardy korun.

Jeho hlavní aktivita se ale soustředí v Teplicích, kde žije. „Snažím se město oživovat, dělat ho hezké,“ konstatuje podnikatel. Proto prý také koupil ruinu v Mlýnské ulici, aby už nehyzdila město. „Chodil jsem okolo a vrtalo mi hlavou, proč tento potenciál Mlýnské ulice někdo nevyužije. Když se ta možnost naskytla, tak jsem ji uchopil,“ líčí. Nikdy nedostavěný objekt nechal zdemolovat. Stavební úřad mu za to ale vyčinil. Podobně jako v případě městských lázní, které v minulosti po získání do svého majetku také zboural, totiž neměl povolení, za což mu hrozí pokuta. „Stavební úřad nevydal žádné rozhodnutí nebo jiné opatření o demolici,“ potvrzuje mluvčí města Robin Röhrich. Teplický podnikatel se v tomto případě brání, že chtěl hrůzostrašný objekt zbourat po koupi co nejdříve kvůli bezpečnosti. Případ nebyl ještě uzavřený.

Aktivity společnosti JTH lze hledat po celém kraji. Například v Bílině v roce 2018 padla pod hlavičkou společnosti k zemi bývalá kasárna, vyrůst zde mají skladovací haly.

V listopadu 2013 otevřel Třešňák obchodní centrum Galerie Na Soutoku v Litoměřicích. V Žatci staví domy v blízkosti obchodního centra Tesco. Krajský úřad Ústeckého kraje na začátku letošního roku povolil Třešňákovi výstavbu tří velkých skladovacích hal mezi ulicemi Tovární a Sklářská v ústecké čtvrti Předlice v průmyslové zóně, v těsném sousedství areálu Spolchemie.

Vrcholem Třešňákových aktivit v posledních letech je hotelové městečko na pobřeží u chorvatské Rijeky. Resort pojmenovaný Costabella s tradičními úzkými uličkami a výhledem na moře v zálivu historického městečka Opatija nabídl pro letošní letní sezonu hlavní budovu hotelu, vilové domy, společné prostory a zázemí, kongresový sál, wellness a spa, fitness, rozsáhlý venkovní bazén s výhledem na moře i soukromou pláž pro ubytované.