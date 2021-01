Běžkovat se dá na Cínovci v teplickém okrese. Rolbou je upravený šestikilometrový úsek Krušnohorské magistrály až na Vitišku.

„Projel jsem to celé tam a zpět a je to v pohodě. Stopy nám tu upravili o víkendu, v pondělí trochu přisněžilo, na běžky ideální podmínky. Teploty se drží pod nulou. Do nadcházejícího víkendu to určitě vydrží,“ informoval Ondřej Bula, který provozuje na Cínovci hotel Krušnohorský dvůr s restaurací. Ta je však v současné době kvůli koronavirovým opatřením bez života.



„Na víkend ale otevřeme alespoň výdejní okno, aby si běžkaři, kteří si přijedou zasportovat, mohli dát něco na zahřátí,“ podotkl provozovatel.

O běžeckou stopu se v této oblasti Krušnohorské magistrály stará pod finanční záštitou Ústeckého kraje společnost MAS Cínovec. Rolbou stopu projeli v neděli. Běžkaři to ocenili. „Chlapi, děkujeme! Díky vám jsme dneska měli pěkný den,“ zhodnotil kvalitu svezení například Vladislav Plocek.

Pochvaloval si to také Pavel Vácha, kterého zároveň mrzí, že se najdou neohleduplní lidé, kteří bez běžek stopy ničí. „Je to tam super, ale chtělo by to bič nebo spíš kulovnici na ty, kteří stopy ničí. Už aby byly otevřené celé obchoďáky, a takoví lidé zmizeli z hor zpátky mezi regály,“ rozčiloval se běžkař v diskuzi na facebookových stránkách Bílé stopy Nové Město – Cínovec – Komáří vížka.

Až deset čísel sněhu

Lidé z Mostecka, ale také sousedního Chomutovska mají k dispozici krušnohorskou oblast u osady Lesná. Horský klub Lesná se tam stará o tratě v úseku Svahová, Pyšná, Lesná, Brandov, Nová Ves v Horách. Podle informací z webových stránek horského klubu napadl v této části Krušných hor v noci na úterý 5. ledna zhruba centimetr čerstvého vlhkého sněhu. V průměru na tratích leželo 10 cm sněhové pokrývky. Stroje ale v týdnu tratě zatím neupravovaly.

V Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku leží okolo deseti centimetrů sněhu. Vyjet se dá například přes Křížovou horu na Jedlovou nebo okolo Tolštejna. „Zeť byl na běžkách v neděli a říkal, že to bylo dobré,“ referoval bývalý starosta Josef Zoser. Běžkaři mohou vyrazit také z Jedlové po cestě zvané Dlouhá míle směrem k Rybništi.

Podle Radka Tomšů z Hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem se v dalších dnech na horách ochladí. „A bude sněžit. V nížinách se teploty budou držet okolo nuly, ale na horách zůstanou v červených číslech. Úterý by mělo být nejteplejším dnem tohoto týdne,“ konstatoval meteorolog.