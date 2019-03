Slánsko /FOTOGALERIE/ - Vážná dopravní nehoda Volkswagenu a sanitky se stala ve čtvrtek 7. března půl hodiny před polednem na silnici I/7 ze Slaného do Loun na úrovni obce Hořešovičky. Při nehodě byla vážně zraněna šestadvacetiletá žena. Její tříletá dcera lehce. Pacientovi v sanitě ani posádce se nic nestalo.

Vážná dopravní nehoda Volkswagenu a sanitky se stala ve čtvrtek půl hodiny před polednem na silnici I/7 ze Slaného do Loun na úrovni obce Hořešovičky. | Foto: HZS Středočeského kraje

„Sanitka z Ústeckého kraje převážela pacienta s infarktem. Toho jsme po nehodě převzali do naší sanity a transportovali do pražské nemocnice. Dle mých informací se pacientovi ani posádce sanity nic vážného nestalo,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. „Vážně zraněnou ženu si převzal vrtulník letecké záchranné služby a přepravil ji do střešovické nemocnice,“ sdělila.