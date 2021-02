Zvonek, který už dlouho nikdo nepoužil, zamrzlý. V žádném okně se nesvítí, potemnělá je celá Horská chata Lada v Loučné pod Klínovcem. Jiné roky je to přitom velmi živé místo, kde se celou zimu střídají hosté. Tu letošní tam neviděli ještě ani jednoho.

„Načerno neubytováváme. Jsme proti takovému obcházení opatření,” říká razantně Josef Rozínek, dlouholetý provozovatel chaty. Že bohužel hosty nemůže ubytovat stihne říct ještě předtím, než zjistí, že se ptá novinář.

Naráží na praxi některých hotelů a penzionů v Čechách, které mohly kvůli protikoronavirovým opatřením ubytovávat pouze lidi na služebních cestách. Ti ale s sebou mohli brát také své blízké. Někteří lidé toho zneužívali pro cesty s rodinami do hor. Od víkendu ale vláda toto opatření zpřísnila, na seznam hostů se smí nově zapsat pouze účastník služební cesty, nikdo navíc, a musí mít také písemné potvrzení. „Nic se pro nás nezměnilo, neubytovávali jsme ani předtím. Naposledy jsme tu měli pár lidí na pár dní na začátku podzimu, když naposledy šlo normálně ubytovávat,” pokračuje Josef Rozínek s tím, že od státu alespoň nějaké kompenzace mají a bylo by nesmyslné o ně přijít kvůli obcházení nařízení.

Společně s manželkou, se kterou se o penzion stará, doufají, že koronavirus se už brzy podaří porazit a vše se vrátí k normálu. I když jsou opatření nepříjemná také pro jejich podnikání, pokud jsou nutná, měla by se prý dodržovat a respektovat. „Nechceme si stěžovat, musíme to nějak přežít. Zdraví je nejdůležitější. Máme nějaké rezervy,” říká provozovatel Horské chaty Lada.

Kompenzace od státu prý jejich náklady nepokryjí ani zdaleka. „Za zimu máme stoprocentní propad tržeb, nemáme žádné. Náklady, elektřinu, topení, aby to tu nepromrzlo, ale platit musíme. Navíc každý rok investujeme do obnovy. Naštěstí jsme ve svém a nemusíme platit někomu nájem,” loučí se.

Policie speciální kontroly nepřipravila

Nelegální ubytovávání kontrolují v Krušných horách policisté. Během prvního víkendu, kdy zpřísněná opatření platila, žádnou speciální kontrolní akci policie v Ústeckém kraji nenachystala. To ale neznamená, že strážci zákona do hotelů a penzionů namátkově nazamířili. „Kontroly provádíme namátkově v rámci běžného výkonu služby,” uvedla policejní mluvčí Jana Slámová.

Stejná situace jako v Loučné pod Klínovcem čekala na redaktora Deníku také o kousek dál, v Háji na Chomutovsku. Také v tamním Penzionu U Janičky byla všechna okna tmavá, parkoviště zapadané sněhem a prázdné. „Nic se pro nás nezměnilo. Nikoho neubytováváme,” říká majitelka Jana Roušarová. “Celou zimu máme prázdno. Náklady máme velké, příjmy ale žádné,” pokračuje.

Penzion provozuje společně s manželem. „Nestěžujeme si, je to pro všechny stejné. Ale už aby to bylo za námi,” říká. A kompenzace? „Díky za ně. Ale nepokryjí bohužel ani náklady,” dodává a odbíhá do kuchyně, kolemjdoucí si totiž objednal. V penzionu stále vaří, jídla prodávají přes výdejní okénko, lze si i předem objednat. „Pro chalupáře, kteří si občas pro jídlo přijdou, pro návštěvníky, co přijedou do přírody. Alespoň to se snažíme dělat,” dodává Jana Roušarová.

Někteří návštěvníci hor přitom hledají další a další možnosti, jak se ubytovat. Jednou z nich jsou obytné vozy a obytné dodávky. Například na parkovišti v Loučné pod Klínovcem jich během sobotního odpoledne parkovalo kolem dvaceti. Podle místních si také lidé pronajímají celé rekreační chaty nebo apartmány od soukromých osob.