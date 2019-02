Mlékojedy, Ústí n. L. - Policejní eskorta v sobotu ráno dopravila údajného únosce dvou dětí k ústeckému soudu. Ten rozhodl o uvalení vazby. Policisté viní muže z Mlékojed z únosu třináctileté dívky a o tři roky staršího chlapce. Rozhodnutí je pravomocné, muž si proti němu zatím nepodal stížnost. Soud vazbu uvalil z důvodů obavy v pokračování v trestné činnosti a z útěku.

Co je o únosu zatím známo?

Příběh z kriminálního filmu připomíná vývoj situace kolem únosu dvou dětí z Litoměřicka. Šestnáctiletý chlapec a o tři roky mladší dívka byli po deseti dnech pátrání nalezeni rodiči chlapce v uzavřené garáži v Ústí nad Labem.



K vypátrání místa, ve kterém je měl únosce držet, je dovedl chlapcův dopis, který mu dovolil únosce domů poslat. „V noci nám nechtěla jet policejní hlídka do té části toho Ústí nad Labem, tak jsme se tam vydali druhý den ráno s manželem sami a podle těch indicií, co Daneček sdělil potají v dopise, aby to únosce nenašel, tak jsme našli to místo, kde byli držený," uvedla matka chlapce, která potvrdila, že se nejednalo o útěk, ale o únos, který má na svědomí muž ze stejné obce jako chlapec – z Mlékojed.



Právě v jeho garáži v Ústí nad Labem byl mladý pár nalezen a podle informací iDNES.cz se jedná o muže, který byl již v roce 2004 odsouzen na 7 let do věznice se zvýšenou ostrahou za pokus o únos dítěte a loupežné přepadení, kde použil jako rukojmí opět mladou dívku. Ještě předtím byl odsouzen za pohlavní zneužívání. Policie muže v pátek obvinila ze spáchání zločinů vydírání a zbavení osobní svobody. Pachatel, muž ve věku 30 – 40 let, který měl děti unést, se údajně cítil osamocený a děti pro něj měly představovat nové přátele. Nasvědčovalo tomu i vybavení garáže – ta měla být vybavena matracemi, přikrývkami, konvicí, notebookem nebo dětskými hrami. Byla však zabezpečená proti hluku – za plechovými vraty troje zvukotěsné dveře a zesílené zdi. „Byla to pevnost," uvedla matka.



Pachatel údajně přes den dojížděl do zaměstnání a za dětmi jezdil, zásoboval je také jídlem a pitím. Jeho chování však nebylo nejspíš vždy přívětivé: „Jeden den s nimi hrál karty a druhý den vyhrožoval, že je zakope," popsala chlapcova matka. Děti jsou aktuálně obě dvě doma po lékařských vyšetřeních a jsou po fyzické stránce v pořádku.

„Nepopsatelný, neuvěřitelný, krásný. I v tu chvíli, kdy jsme je viděli, jsme se strašně báli, že prostě jim něco udělal, ale neudělal. Ty děti jsou v pořádku. My jsme strašně šťastný, že jsou doma s náma." popsala pocity z jejich nalezení šťastná matka. Oba odešli z domova v neděli 28. srpna na společnou schůzku v Litoměřicích.



Dle vyjádření samotných unesených dětí únosce neznaly. Ten na ně na procházce v den únosu vytáhl zbraň, donutil nasednout do auta a odvezl na místo, kde strávily celých deset dní bez denního světla ve strachu, co s nimi bude dál.