Sanitka s mobilním očkovacím týmem jako první navštívila sídliště v Mojžíři v Ústí nad Labem. Během necelých tří hodin se zde nechalo očkovat přibližně padesát lidí. Pokud by vakcinační tým do podobných lokalit nedorazil, jejich obyvatelé by podle odborníků zůstali většinou bez očkování.

„Už jste očkovaný? Ne, tak pojďte, za chvilku je to vyřízené,“ přemlouvaly sestřičky z mobilního očkovacího týmu obyvatele Mojžíře. Hned po příjezdu obešly okolní panelové domy, vyvolávaly očkování. Mezitím sanitku a očkovací stan obsypaly děti od nejmenších dvou nebo tříletých až po ty odrostlejší. Řada příchozích si myslela, že k nim na sídliště dorazila nějaká soutěž. První dospělí, kterým bylo očkování určeno, přišli krátce po příjezdu a během několika minut se u očkovacího místa vytvořila kratší fronta.

„Chtěl jsem se zaregistrovat už dřív, ale ztratil jsem doklady, tak to nešlo. Tak jsem šel sem,“ řekl krátce po očkování Josef Berky, který bydlí jen několik desítek metrů od prostranství, kde zaparkovala sanitka Krajské zdravotní. Někteří rodiče přišli i s většími dětmi, ty ale museli zdravotníci odmítnout. Vakcína Janssen, kterou zde používají, je totiž určena pouze dospělým. Oproti jiným látkám má ale výhodu v tom, že je pouze jednodávková. V případě dvoudávkových vakcín by mohlo být problematické v konkrétním termínu sehnat všechny očkované první dávkou.

Pro svou injekci si přišel také Jan Baláž, který pozval na očkování i svého bratra, sestru a synovce, kteří dorazili do Mojžíře až z Bíliny. „Kdo je chytrej, nechá se očkovat. Tady je to jednorázové, navíc nikam nemusím chodit, když přijeli za námi,“ vyjmenoval výhody očkování v Mojžíři Baláž. On sám se mohl už registrovat k očkování před několika měsíci, ale podle svých slov nemá čas kvůli pracovnímu vytížení. „Přemýšlel jsem nad tím, že pojedu o víkendu do Prahy, kde je možné se očkovat bez registrace. Ale když přijeli sem, tak paráda,“ dodal Baláž.

Podle Víta Kučery z organizace Člověk v tísni je mezi obyvateli těchto lokalit mnoho dezinformací, kvůli kterým pak vakcinaci odmítají. „Přítomnost očkovacích týmů přímo v terénu může přispět k osvětě mezi lidmi. Padesát očkovaných je podle mne úspěch. Je tu totiž nebezpečí, že kvůli poměrně malé proočkovanosti by se vyloučené lokality mohly stát novými ohnisky nákazy. Ale samozřejmě nejen ty, podobné to může být kdekoliv ve školách nebo velkých firmách,“ řekl Kučera.

Očkováním v Mojžíři osvětová kampaň spojená s vakcinací v sociálně vyloučených lokalitách, ve kterých v Ústeckém kraji žije 40 až 50 tisíc lidí, nekončí. Krajský vakcinační koordinátor a Krajská zdravotní nyní budou jednat se starosty a domlouvat termíny návštěv očkovacích týmů. Ty jsou dohromady čtyři. „Spouštíme kampaň, kterou povedou odborníci z Krajské zdravotní, která očkování zajišťuje. Jestliže se nám nepodaří touto mediální kampaní přesvědčit lidi, aby se očkovat nechali, bude nutné, aby očkovací týmy vyrážely do terénu častěji a lákaly je přímo na místě,“ přiblížila další postup hlavní hygienička Krajské zdravotní Dana Vaculíková.

Oproti Praze, kde mohou lidé na očkovacích místech bez předchozí registrace vyhrát tenisky, poukazy na herní portál nebo iPhone, v Ústeckém kraji zatím nic takového není. „Pokud by se ukázalo, že nestačí, že mezi lidi přijedeme s očkovacím týmem, budeme zvažovat i tuto možnost. Vznesu dotaz na ministerstvo zdravotnictví, zda bychom tu loterii mohli převzít i pro očkování v těchto lokalitách,“ uvedl hejtman Jan Schiller s tím, že obyvatele těchto lokalit je potřeba k očkování přesvědčit, aby se do nich nákaza nevracela. On sám ale příliš velkým fanouškem očkovacích loterií není. „Snažíme se jim pomoci a ochránit je a ještě něco za to nabízet mi přijde divné,“ dodal hejtman.