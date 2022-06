Pomoc uprchlíkům? OSN Ústecký kraj chválí, stála ale už desítky milionů korun

Už několik let nebyl v Ústí nad Labem žádný vysoký zástupce OSN. Změnilo se to v pondělí 27. června, kdy krajskou metropoli navštívil vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Zajímalo ho Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). To sídlí už měsíce v budově bývalého univerzitního rektorátu na Severní Terase. Tady uprchlíci řeší papíry, odpočívají a někteří i bydlí.

Komisaře OSN pro uprchlíky provedli krajským centrem pomoci Ukrajincům hejtman Jan Schiller a primátor Ústí Petr Nedvědický | Video: Deník/Jaroslav Balvín