V Mostě spustili první myčku pro psy. Je to trochu jako s autem

Most /FOTO/ - Je to revoluční a lidem to usnadní údržbu jejich čtyřnohých mazlíčků. V Mostě uvedli do provozu samoobslužnou myčku na psy. Nachází se v ulici Josefa Ševčíka.

„Myslím si, že je to dobré a mnoha pejskařům to pomůže,“ řekla Deníku Mostečanka Eva Papežíková, která tu venčila hned trojici psů menších rozměrů. „Jen si myslím, že to hlavně využijí majitelé velkých psů, protože když přijdete domů s chlupatým teriérem a máte ho vykoupat, tak to zrovna není nic příjemného,“ doplnila. I další pejskař novinku ocenil. „Také bych řekl, že je to výhodnější pro větší psy. Podle mě je to dobrý nápad,“ přidal se mladý muž venčící rotvajlera. „Jsme vůbec první, kdo něco takového spustil v Čechách,“ přiblížil Jan Bárta ze společnosti Chimpanz, která je provozovatelem zařízení. Jedna myčka psů už funguje v Brně, kde je kompletně vybavený areál. Jsou tam myčky na náklaďáky, osobní auta a jízdní kola, tak si k tomu ještě přidali psí myčku. Jinak nápad pochází od protinožců. „Vymysleli to v Austrálii a systém je hodně podobný jako na bezkontaktní myčce aut. Postupně se to dostalo i do Evropy, takže už jsou podobné služby i v Německu a ve Francii,“ doplnil majitel umývacího zařízení pro psy. První impuls pro něj byl, když ho viděl v televizní reportáži. Na Nechranické přehradě pokračuje rekonstrukce přelivů Přečíst článek › Bárta pochází z Litoměřic z podnikatelské rodiny. „Mám to asi v genech. Nemůžu prostě jen sedět na zadku, pořád musím něco dělat. A protože mám taky velkého psa, tak jsem se rozhodl pro tohle,“ svěřil se majitel. Je vlastníkem českého zastoupení Dogwash. Most prý byl jasnou volbou. „Našli jsme zde vhodné prostory a tady v panelákovém sídlišti osobně vidím velký potenciál. Pejskařů je tu hodně, tak si myslím, že myčku využijí,“ doplnil s tím, že by další psí myčky rád vybudoval i v jiných městech. Šampon i přípravek proti škůdcům Princip je úplně stejný, jako je tomu na bezkontaktní myčce aut. Zákazník přijde se svým čtyřnohým miláčkem, dá jej do mycí vany. Pokud se tam pejskovi nelíbí nebo je neklidný, má možnost jej připoutat řetízkem za obojek nebo ho může „uplatit“ pamlskem, který mu koupí ve vedlejším automatu. Do automatu vhodí minci, nejnižší hodnota je 10 korun, a vybere si z programu, který určitý čas pracuje podle vhozené hodnoty peněz. Je možné si připlatit a volit různé programy. Psa můžete sprchovat, šamponovat i aplikovat kondicionér či přípravek proti škůdcům a na závěr i chlupáče fénovat. Podrobné informace a představu o tom, jak taková psí myčka vypadá, lze najít na facebookovém profilu Dogwash Most. Otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin. „Nemáme webovky, myslím si, že sociální sítě jsou pro popularizaci a osvětu tohoto zařízení nejlepší,“ uzavřel Jan Bárta.

Autor: Edvard D. Beneš