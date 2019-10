Módní oblečení světoznámé značky, ale také levné oděvy a potřeby pro domácnost, květinářství a další drogerie. Nákupní park v Otvicích se v příštích měsících opět rozšíří. Další objekt se čtyřmi prodejnami bude napojený na řadu obchodů, kde je Takko Fashion.

Podle informačního systému EIA, která vyhodnocuje vlivy stavby na životní prostředí, se v nových jednotkách usídlí skandinávský módní řetězec H&M, květinářství Blumen a drogerie Rossmann. Nastěhovat se tam má také nizozemský Action se svým levným oblečením a potřebami pro domácnost a konkurent řetězců typu Kik a Pepco.

Sama developerská společnost zatím nechce příchod nových řetězců blíže komentovat. „Ano, připravujeme výstavbu nových atraktivních jednotek vedle prodejny Takko Fashion, v současné době ale nebudeme konkrétní,“ konstatovala Markéta Rašíková z marketingového oddělení společnosti Arcos FM CZ. Ta je nástupcem Sallerovy výstavby a zabývá se pronájmem nemovitostí.

Konkrétní nebyla, ani pokud jde o samotné zahájení stavby a dostavbu. Podle veřejně dostupných informací výstavba začne po ukončení procesu EIA a vydání stavebního povolení, ukončení se předpokládá do deseti měsíců. Zastavěné budou pozemky společnosti NewCo Immo CZ.

Nákupní zóna leží v katastru obce Otvice, přes silnici I/13 ale sousedí s početným chomutovským sídlištěm Písečná.

„Jídlo tam chodíme nakupovat nejméně dvakrát týdně, navíc tam máme po ruce lékárnu, drogerii a další,“ zmínila Helena Kleinová. „Ani nemusíme brát auto, stačí to vzít procházkou podchodem. Je to jedna z mála výhod tady,“ doplnila.

Zájem lidí roste

„Otvickou zónu jsem moc nebrala na vědomí, radši jsem jezdila do centra Chomutova nebo do Mostu. Zajíždíme tam až poslední dobou, jak se rozšiřuje. Vybavila jsem tam třeba dceru do školy,“ prozradila Jana Krejčí z Jirkova. „Jediné, co je divné, je to, že z parkoviště koukáte na kasino. Něco takového byste jinde těžko hledali,“ dodala skepticky.

Zóna se rozroste i v části směrem od Černého mostu. Další výstavba je plánovaná naproti prodejně SIKO. „V současné době připravujeme jednotlivé etapy stavby a obsazení jednotek. S ohledem na stávající velikost zóny chceme poslední volné prostory využít co možná nejatraktivněji,“ uvedla marketérka Rašíková. „Hlavní nedostatek, tedy absenci kavárny a občerstvení, jsme už vyřešili dostavbou mezi prodejnami Kaufland a Sportisimo, každopádně bychom chtěli pro občany Chomutova přinést nové moderní koncepty, které nám pomohou ucelit nadregionální význam našeho obchodního centra,“ dodala Rašíková.

Zmíněná kavárna v nákupním parku vyrostla během léta a spolu s ní také restaurace specializovaná na sushi a vietnamskou kuchyni, obchod se sportovním oblečením, obuví a další prodejna s domácími potřebami.