Zastupitelé na své poslední schůzi uvolnili jeden milion korun na studii, která má dlouhodobě diskutovanou problematiku parků v Žatci řešit. Další peníze mají jít do projektů a vlastní realizace úprav.

„Chceme řešit komplexně parky po celém městě. Ne jen obnovu zeleně, ale i komunikace a vodní plochy,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Mazánková.

Městské parky v Žatci pod nemocnicí založené v 19. a počátkem 20. století kdysi vodou překypovaly. Prameny se ale další výstavbou ztratily či je drenáže odvedly jinam. Dnes už zbyla v parcích jen torza vodních děl. A zašlou slávu parků připomínají jen dobové fotografie.

Radnice v Žatci chystá nejen revitalizaci parků pod nemocnicí, ale i přeměnu lokality Bufo, která nabyla na významu rovněž díky vodě. A existuje myšlenka postavit zcela nový park u největšího sídliště na jižním okraji města. V lokalitě, ve které žije několik tisíc lidí, totiž podobné místo chybí. Park by sloužil jako relaxační zóna a navazoval by na zelený pás podél ulic Stavbařů a Pekárenská. Ten oddělí pole od nových parkovacích míst, jež tam město po odkladech začne snad konečně stavět v letošním roce.

Při výstavbě sídliště v první polovině 80. let 20. století se v Lipové ulici vyhloubila přibližně šest metrů hluboká studna. Do ní se svádí podzemní voda z okolí, která by jinak podmáčela základy paneláků. Voda se pak potrubím čerpá do prostoru Písečné ulice a dál do Čeradického potoka, který ústí do Ohře.

„Každých pět šest minut se spouští čerpadlo, které ze studny v Lípové ulici odvede dva tři kubíky vody. Je to velké množství. Tuto vodu bychom chtěli využít a zadržovat v retenční nádrži, kolem které by vznikl přírodní parčík u sídliště,“ poznamenala Gabriela Becková z odboru rozvoje žateckého městského úřadu.

Voda z nového parku by pak putovala právě do lokality Bufo, kdysi vyhlášeného místa s výskytem chráněných živočichů. Dnes je spíš skládkou a zarostlou džunglí. Z Bufa by voda samovolně tekla do níže položených městských parků pod nemocnicí. Díky novému zdroji by se vodní díla a plochy mohly obnovit.

Zároveň s vodním zásobováním parků plánuje město také oživení svých zelených ploch. „Plánujeme do parků doplnit drobný mobiliář, jako jsou lavičky, různé herní prvky pro děti, uvažujeme třeba o nějakém altánu. Aby parky opět sloužily i jako místo setkávání občanů,“ upřesnila Kateřina Mazánková.

TANČÍRNA NEBUDE

Podle vedení města nepůjde o žádný megalomanský projekt. Vyhlídka ani tančírna a restaurace v parku se obnovovat nebudou. „Revitalizace parků by měla proběhnout smysluplně, aby následná údržba město příliš finančně nezatěžovala,“ vysvětlil radní Petr Antoni.

A kdy k revitalizaci žateckých parků dojde? „Letos chceme mít připravenou studii a případně i projekt na první etapu. Která to bude, to nám ukáže právě studie. Chtěli bychom, aby parky v Žatci byly funkční a propojený celek,“ řekla Gabriela Becková.

Podle Kateřiny Mazánkové bude město při revitalizaci parků usilovat o získání některé z dotací, kterými stát podporuje projekty hospodaření s vodou.