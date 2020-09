Lidi z regionu nepálí zdaleka tak jako zdravotnictví nebo životní prostředí. I tak je ale zapotřebí na dopravě pořád pracovat. Aspoň podle výsledků ankety Deníku, kterou jste mohli v uplynulých týdnech vyplnit také vy. Téma dopravy se ukazuje podle odpovědí našich čtenářů jako třetí nejžhavější problém Ústeckého kraje.

Kolem veřejné dopravy v regionu se v posledních letech děly věci. Kraj musel začátkem loňského roku hasit požár, který způsobil krach firmy BusLine, později TD BUS. Převážně autobusy této společnosti dříve jezdily po regionu. Kraj se nakonec radši rozhodl zřídit vlastní dopravní firmu, než se spoléhat na soukromníka. Od té doby je klid. Rušno ale ještě nedávno bylo i kolem vlakové dopravy. A to když se kraj rozhodl, že uvolní koleje v regionu pro co nejvíce společností. Od konce loňského roku tak jezdí v regionu s vlaky kromě majoritních Českých drah ještě šest dalších firem. Kromě počátečního vylaďování k žádnému zmatku na železnici nakonec nedošlo.

Zdroj: Deník

Doprava je také jedním z hlavních témat, s nimiž jdou do předvolebního boje konkurující si partaje. Například cílem ČSSD je budování obchvatů přetížených měst, přičemž prioritou je Bílina. STAN chce zase výrazně zlevnit cestování veřejnou dopravou po kraji, a to ročním kuponem v ceně do 10 korun za den. Na okresní silnice se chce zaměřit Lepší Sever. „Budeme řešit komplexně nejen dobudování sítě páteřních silnic a železnic, ale také silnic nižších tříd a napojení malých obcí. Aby nedocházelo k vylidňování kraje a lidé se mohli rozptýlit i mimo větší centra,“ slibují kandidáti včetně stávajícího prvního náměstka hejtmana Martina Kliky.

Dosavadním náměstkem hejtmana pro dopravu je Jaroslav Komínek (KSČM). Ten je přesvědčen, že v kraji je zejména velmi dobře propracovaný systém integrované veřejné dopravy. „Na jednu jízdenku se dostanete přes celý kraj, a to včetně MHD ve všech městech,“ připomíná Komínek. Zároveň tvrdí, že se za poslední roky podařilo zlepšit i stav silnic. Pokud se komunisté dostanou do zastupitelstva a nejlépe i do rady kraje, spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic chtějí zejména prosazovat čtyřproudou silnici I/13 na celém území kraje.

Někteří respondenti ankety Deníku mají dokonce za to, že finance, které kraj do dopravy v regionu dává, jsou přebujelé. S tím souvisí i poslední rušno, které kolem vlaků a autobusů panuje. Kraj, který obojí dopravu objednává, ji totiž výrazně „neosekal“ během největší koronakrize a od cestujících vybral žalostně málo peněz. Teď chce po státu kompenzaci. Ztráty jen za březen a duben vyčíslují lidé z krajského úřadu na 82 milionů korun. „Stát by mohl krajům poskytnout peníze ušetřené za slevy na jízdném pro děti a seniory,“ zmínil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jindřich Franěk.