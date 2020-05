Za nejpřísnějších podmínek po vyhlášení nouzového stavu od 16. března do konce dubna projelo česko–německou hranici v Ústeckém kraji celkem 282 933 vozidel. Od května však vláda mírní některá protiepidemická opatření na hranici, přejezdů proto přibývá.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Nejvíce automobilů jelo od 16. března do konce dubna po dálnici D8 přes hraniční přechod Krásný Les (166 619) a též přes Horu Sv. Šebestiána (71 717). Převažovaly kamiony se zbožím. Na obou nejvíce vytížených hraničních přechodech jelo více vozidel do České republiky, o něco méně jich směřovalo do Německa.