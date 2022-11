Herečka dům zdědila po architektově smrti v roce 1943. Prodala ho soukromým vlastníkům, ještě než jí ho stačili sebrat komunisté. „Zita o vile v Dobříni nikdy nechtěla moc mluvit. Byla to citlivá věc,“ prozradila v minulosti pro deník Aha! spisovatelka Marie Formáčková. Kabátová zemřela před deseti lety v úctyhodném věku 99 let. Ještě předtím stačila vystoupit před dobříňskou vilou pro seriál Šumná města Davida Vávry.

Na realitních portálech vilu inzerují s podtitulem „dům, kterým prošla sláva i láska“. Vypadá velmi zachovale. Přitom v 90. letech to byla prázdná, dlouhá léta nevyužívaná ruina. „Demoliční výměr byl jen otázka času,“ řekl makléř Martinek s tím, že IT firma Jiřího Vogla, která dům i s rozsáhlým pozemkem tehdy koupila od obce, stavbu před pádem prakticky zachránila. Na rekonstrukci šlo už tehdy kolem 15 milionů korun.

Vila po Zitě Kabátové na historickém fotu z první republiky.Zdroj: Se svolením Michala Martinka

Na zahradě okolo domu byl dříve mostek a bazén, jezírko s rybami, velký ovocný sad, malá zoo a sochy. Jedna z nich má nyní být údajně v aule roudnické radnice. Přežila tu jedna z „hračiček“ stavitele, betonový pařez porostlý křovím, do kterého si můžou vlézt děti. Původní jsou i stromy. „Zeno Kabát je sem svezl ze široka daleka. Snad každý z listnáčů je tu jiný, u garáže je gingko biloba,“ ukázal makléř.

Nyní je vila prázdná, předtím sloužila dlouhodobě jako firemní sídlo. Kdo by ji chtěl na bydlení, musel by si ji tak zpět upravit. Martinek náklady na to odhaduje v jednotkách milionů. Zájemci si už zajímavou nabídku na Podřipsku "oťukávají". Vilu si prohlédla zatím asi desítka lidí za dva měsíce, co je inzerát venku.

Na prodej jsou i další exkluzivní reality v regionu

Jedinečnosti reality si všimla i reprezentativní architektonická publikace. „Letní vila je typem módního rodinného bydlení vyšší střední vrstvy meziválečného Československa, motivovaného útěkem z města a především reprezentací,“ napsala o domu Jolana Tothová do knihy Slavné vily Ústeckého kraje. Internetový portál slavnevily.cz uvádí v Ústeckém kraji podobných domů se zajímavou historií nebo výjimečných jejich architekturou na pět desítek.

Mezi aktuálně prodávanými podobně velkými nemovitostmi v regionu je historický zámek v Mšeném-lázních na Litoměřicku za 38 milionů korun, velká starosvětská vila u lázní v Teplicích za 32 milionů nebo impozantní zámeček nad koridorem řeky ve Vaňově u Ústí nad Labem za 27 milionů.

Podle realitního specialisty pro Ústecký kraj Ondřeje Dobrovolného z Bono reality je podobných nabídek jako ta dobříňská na současném trhu velmi málo, zvlášť na severu Čech. Prodávají se aktuálně obvykle velmi dlouho. Už předtím to bylo standardně půl roku a více, v této době prodej může být i roční záležitostí. „Čím vyšší kupní cena je, tím menší je skupina lidí, kteří si mohou dovolit dům zakoupit,“ konstatoval Dobrovolný.

Podle Jana Vosátky z pražských Faraon Realit, zabývajících se prodejem luxusních nemovitostí, je trh v tomto segmentu zmražený. V nabídce je víc takových realit, než jaký o ně může být zájem. „My prodáváme po Karlu Svobodovi vilu v Jevanech. A moc zájemců není,“ řekl Vosátka s tím, že lidé se bojí obzvláště nákupu starších domů před rekonstrukcí, protože vyžadují náklady nejen na opravu, ale i na energie.

Tudy šly dějiny

Pozemek pro stavbu rodinného letního sídla na okraji Dobříně nedaleko Roudnice nad Labem koupil architekt Beno Kabát v roce 1925. Stavba proběhla v letech 1926-28.



Zita Kabátová ve filmu Zlaté dno z roku 1942.Zdroj: ČTKRodina tady pak pravidelně trávila čas vždy od května do října včetně majitelovy dcery, slavné hvězdy československého filmu Zity Kabátové. Pokoj měla v prvním patře. Častými hosty vily bývali prvorepublikoví herci včetně Vlasty Buriana.



Po válce dům skončil v majetku státu. Postupně se tu vystřídal obecní úřad, knihovna, mandlovna a mateřinka. Vila chátrala, většina interiérů byla nenávratně zničena, krásná zahrada se změnila v zarostlou džungli.



V 90. letech 20. století vilu koupila IT firma a zrekonstruovala ji. Majitel dům prodává i s rozsáhlým pozemkem. Zvenku podle prodávajícího nyní vila vypadá stejně jako za první republiky, uvnitř je řešena jako sídlo firmy s kancelářemi.



Zdroj: Michal Martinek