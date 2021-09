Testování a ústenky však tvrdě odmítly všechny tři vranské učitelky včetně dvou bývalých ředitelek, které kvůli tomu už obec zbavila funkce. Školáky proto přivítala obcí narychlo dosazená nová ředitelka Šárka Veselá, která ale se žáky zůstala v budově docela sama. Netestovaným učitelkám bez roušek nebyl do školy umožněn přístup.

„Jednám pouze v souladu s vláním nařízením. Bez hygienických opatření nikoho do budovy pustit nemohu. Na čtvrtek mají sice kantorky s dětmi domluvený školní výlet, ale další dny také do školy nepřijdou. Budou čerpat neplacené volno. Pokud nedorazí ani v pondělí, musím za ně sehnat zástup. Osmnáct dětí jsem schopna odučit sama, ale prvňáčci by měli mít své vedení,“ sdělila nová ředitelka Šárka Veselá, pro kterou je postoj kantorek nepochopitelný.

„Učitelky tvrdí, jak školu a děti milují, a přitom způsobily všem jen komplikace. Něčeho takového by se přece pedagog neměl dopustit,“ dodala Veselá, která učí celý život a více než dvacet let byla ředitelkou strojírenského učiliště ve Slaném.

Středeční bojkot vládních nařízení ve vranské malotřídce je tak vyvrcholením půlročních sporů školy s obcí, které započala dnes už bývalá ředitelka školy Ludmila Svobodová na žádost části rodičů. Od odmítavého postoje ji neodradila ani nedávná návštěva hygieniků ve škole a následná pokuta. Obec proto Ludmilu Svobodovou už v červnu z funkce odvolala a na její místo dosadila kolegyni Štěpánku Vítovou.

Případem se zabývá soud

Jelikož i tato kantorka zastává shodný názor, testovat sebe a děti odmítá, stejně jako nošení roušek, radnice ji z pozice ředitelky sesadila koncem prázdnin. Případem se již zabývá soud, kam podala žalobu pro neoprávněné odvolání z funkce první z dvojice odvolaných ředitelek. Nálada v obci a ve škole je napjatá. Dílem i proto, že část rodičů školáků trvá na dodržování vládních nařízení a chování tábora odpůrců včetně kantorek považuje za sobecké a bezohledné. Obec proto vytrvale hledá schůdné řešení.

„Vadí mi, že svůj osobní vzdor a protest učitelky nadřadily tomu, aby se mohlo v klidu učit, a došlo to až tak daleko, že část dětí nepřišla prvního září do školy. Tohle opravdu nedovedu pochopit, stejně jako to, že obě bývalé ředitelky pokaždé něco slíbily a za pár dní tvrdily něco jiného. Nezbylo nám, než obě odvolat a najít za ně náhradu. To, co se děje u nás, se neděje zřejmě nikde jinde v republice. Kdekoli jsem se ptal, nikde takové problémy neřeší. Testy, které byly určeny pro žáky, si navíc ani jedna z nich na úřadě ve Slaném nevyzvedla, takže jsme museli narychlo zachraňovat situaci, abychom měli děti první den školy vůbec čím otestovat,“ vysvětluje starosta Vraného Miroslav Zázvorka.

I přes nevoli části rodičů, radnice a veřejnosti revoltující kantorky svůj postoj neochvějně hájí, nehodlají ho změnit a vyčkávají na verdikt soudu. „Jsem přesvědčena o tom, že děti mají právo chodit do školy bez podmínek. Celá mašinérie kolem roušek a testování je něco, čemu nevěřím a zapojovat se do toho nebudu. Testování nic neřeší. Všechno kolem testů je zmanipulované, zkreslené a navíc jejich výsledky mohou být velmi neobjektivní. Stejně tak nošení roušek malými dětmi je nezdravé. K ničemu to nevede, akorát to rozvrací atmosféru ve škole, děti nám pláčou, rodiče jsou zmatení. Nařízení, která ministerstva dávají, jsou proti lidskému rozumu už proto, že prvňáci mohli do školy vstupovat první den bez testů i bez roušek,“ zdůraznila Ludmila Svobodová.

Její slova podporuje i v pořadí druhá odvolaná ředitelka Štěpánka Vítová. „Jsme malotřídka, s dětmi i rodiči se setkáváme nejen ve škole, ale i po vyučování. Jsme spolu celé dny a nevidím důvod, pokud nikdo z nás nemá příznaky nějaké choroby, proč bychom se měli nesmyslnému diktátu shora podrobovat. Jestliže se někdo cítí nemocný, zůstane doma,“ tvrdí kantorka. Obě navíc jednohlasně hovoří o tom, že pokud nátlak shora neustane, jsou rozhodnuté podat ve škole výpověď.