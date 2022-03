Dnes už mu táhne na padesát let. „Abrahámoviny“ oslaví ve valdickém žaláři, stejně jako zbytek svých narozenin až do konce života. Čchü Liang Čang je ve vězení na doživotí za trojnásobnou vraždu, která na konci 90. let zděsila Děčín i celé severní Čechy. Pomocný kuchař čínské restaurace zmasakroval sekerkou svého šéfa i jeho dvě rodinné příslušnice. Po bestiálním útoku v říjnu 1999 nechal muž na pospas osudu i kojence, kterého tam pozabíjená rodina měla s sebou. Na ještě živé dítě i na mrtvá těla se přišlo až po několika dnech.

V současnosti je v domě vraždy na Masarykově náměstí kavárna. Lidé, kteří kolem ní chodí, si už jen matně vybavují, že se tu kdysi stalo něco strašného. „Byl tady nějaký mord,“ uvažuje muž v seniorském věku. „Číňani se tu mezi sebou povraždili,“ hádá jiná postarší žena. Ve skutečnosti tu ale běsnil jen jeden z cizinců. Vražedná zbraň, asi kilo vážící sekerka, ležela po jeho útěku nedaleko restaurace v květinovém záhonu. Svědčí o tom jedna z fotografií ze spisu, do kterého nechali reportéra nahlédnout na ústeckém krajském soudu. Do 34leté ženy s ní vrah sekl čtrnáctkrát, do 25leté šestnáctkrát a do 33letého šéfa dvaadvacetkrát.

Číňan v Česku vraždil krátce potom, co sem přijel za prací. V tuzemsku nebyl podle všeho příliš spokojený. Motivem jeho vraždy byly možná peníze, možná nával frustrace, snad obojí. Bestialita jeho činu se ale ani jedním racionálně vysvětlit nedá, a soud se pochopitelně zabýval jeho duševním zdravím. Znalci ale neshledali nic, co by svědčilo pro jeho vyšinutí. „Trestné činnosti se dopustil jako plně příčetný pachatel,“ stojí v rozsudku. Když dovraždil, z podniku si vzal něco peněz a chytl taxíka do Prahy. Dlouho ale po zdejších kasínech neutrácel, po několika dnech ho lapili kriminalisté.

Mordparta z Prahy by se zapotila. Devadesátky byly drsné i na severu

K činu se policii a později ani soudu nepřiznal. Vypovídal různě, vymyslel si i pohádku o tajemných vrazích rodiny šéfa restaurace v prasečích maskách, kteří mu vyhrožovali, ať nic neřekne. Ale důkazy proti němu a nikomu jinému byly drtivé. Zradily ho i jeho přezůvky. „Otisk dezénu pantoflí v krevních skvrnách kolem těl zavražděných byl stejného druhu jako těch v jeho pokoji,“ připomíná dlouholetý redaktor Deníku František Roček, který se děčínské vraždě věnoval na stránkách knihy Severozápadní jatka.

Senát ústeckého krajského soudu Číňana v červnu 2000 odsoudil na 25 let vězení s vyhoštěním, Vrchní soud mu o necelý půlrok později dal na odvolání žalobce doživotí. Ústecká soudkyně Jana Kurešová dnes vysvětluje svůj relativně slitovný postoj nad trojnásobným vrahem tím, že v čínské komunitě to „dělníci“ typu Liang Čanga nemají jednoduché. A také jeho předchozím čistým trestním rejstříkem. Že ho nakonec nevyhostili a doživotní trest si odpykává tady, pro něj nakonec možná bylo dobře. Za vraždu krajanů by ho po příletu do Číny určitě nic lepšího než doživotní trest nečekalo.