Sídla, která využívají moderní technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel i návštěvníků, se označují jako chytrá města. Do tohoto konceptu se snaží zapojit v Žatci i Lounech. Ani jedno město nepřipravuje nějakou smart revoluci, různé technologické vychytávky se zavádějí postupně.

Lidem slouží nové mobilní aplikace pro komunikaci s radnicemi, města se snaží o snižování spotřeby elektrické energie nebo eliminaci zátěží životního prostředí.

V Lounech si například pochvalují aplikaci Zlepšeme Česko, prostřednictvím které mohou lidé jednoduše nahlásit různé neduhy ve městě. „Osvědčilo se nám to, lidé to využívají. Na radnici máme jednoho úředníka, který je zodpovědný za to, aby se podněty dostaly k řešení na ta správná místa,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda.

Úsporné osvětlení

Mobilní aplikace využívají i v Žatci. Je to třeba mobilní rozhlas, který zaregistrované občany informuje pomocí SMS zpráv a emailů o aktuálním dění ve městě.

Radnice v Žatci třeba umožňuje si dopředu rezervovat termín návštěvy úřadu. Lidé se tak vyhnou čekání. Týká se to agendy občanských průkazů a cestovních dokladů, registru vozidel a řidičů, evidence obyvatel, matriky nebo živnostenského úřadu.

Energetickou náročnost měst pomáhá například snížit používání úspornějšího veřejného osvětlení. Výměna starých svítidel za modernější je finančně nákladná, ve městech k tomu dochází postupně. Například ze 2700 lamp veřejného osvětlení v Žatci se dá za úsporné označit zhruba třetina. Staré lampy mají příkon 70 wattů, kde jsou stožáry vyšší až 250 wattů. Příkon úsporných světel se pohybuje mezi 30 a 50 watty. Staré klasické výbojky se nahrazují lampami s LED světly. Úspora za elektrickou energii se pohybuje v řádech stovek až tisíců korun ročně za jedno svítidlo.

„Pokud se v Žatci v některé ulici dělá zcela nové veřejné osvětlení nebo se provádí jeho rekonstrukce, dávají se úsporná svítidla. Nedávno došlo na takovou rekonstrukci v Jungmannově ulici, nyní se chystá rekonstrukce veřejného osvětlení v Denisově ulici. Tam se vymění 27 svítidel,“ přiblížil ředitel Technické správy města Žatec Andrej Grežo.

Další oblastí, kde v Žatci využívají moderní technologie, je sběr tříděného odpadu. Nedávno se v centru města instalovaly tzv. chytré koše, do kterých lidé třídí sklo, plasty a papír. Jsou umístěné na náměstí Svobody, pod věží Chrámu chmele a piva a dva jsou na Kruhovém náměstí. „O stavu jejich naplnění nás informuje aplikace v mobilním telefonu,“ přiblížil Andrej Grežo.

Moderní technologie využívají v Žatci i další organizace. Knihovna má po rekonstrukci budovy tzv. chytrou vstupní bránu a čtečku knížek, Žatecká teplárenská instalovala digitální systém na sledování vytápění města, turistům se půjčují digitální průvodci, školy přecházejí na elektronické žákovské knížky. „Elektronické žákovské knížky máme čtyři roky i s elektronickými třídnicemi. Přínos je určitě v rychlém přenosu známek, nemožnost ztráty žákovské knížky a přepisování známek. Běžně se stane, že žák přijde domů a rodiče už vědí, jaké dostal ve škole známky. Podle mých zkušeností by učitelé ani rodiče už neměnili,“ sdělil Zdeněk Srp, ředitel Základní školy Komenského alej Žatec.