Známého zpěváka Xindla X dlouho nikde neuvidíte zpívat, protože se letos zúčastní tanečního klání StarDance. Od hudby si dá oraz. Jednu z posledních možností budete mít v neděli 25. srpna v ústeckém Letní kině. Na akci RadioFest 2019 vystoupí po boku Chinaski, Mig 21, Mirai nebo Marka Ztraceného.

„O účast ve StarDance jsem si sám řekl,“ přiznal zpěvák Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek. „Občas mi televize nabízely účast v soutěžích, často jsem je ale odmítal, nebavily mě. Zato StarDance mě zaujala,“ těší se na taneční kreace s profesionální partnerkou Markétou Dostálovou.

Už jste měl někdy taneční hodiny? Jaký jste tanečník?

Párkrát jsem měl lekce latiny, ale kvůli časové vytíženosti jsem vždy absolvoval pár lekcí. Osm hodin jsem měl odtančeno, ale už mi v hlavě moc nezbylo.

Na posledním albu Sexy Exity máte píseň „Dřevo“. Cítíte se tak i jako tanečník?

Ano, do soutěže jdu s tím, že jsem dřevo. Že nic neumím a už to může být jen lepší. Jestli mě do StarDance vybrali, museli počítat s tím, že to nebude, jakoby získali dalšího profesionálního tanečníka. Ve světové StarDance nakonec nepoznáte profi tanečníky od těch neprofi. Naopak u nás to může být zajímavější, když se při soutěži po trénincích někdo změní z dřeva v šikovného tanečníka.

Jak vám vyhovuje vaše taneční partnerka Markéta Dostálová?

Ještě se moc neznáme, nemáme za sebou tolik tréninků. Pro mě je důležité, aby se mnou měl někdo trpělivost. A protože Markéta učí malé děti, je pro mě ideální. Jsem v tanci na začátku, nemám odtancováno takřka nic. Tanec je pro mě pole neoraný.



Letošní televizní taneční show už má desátou řadu, nemáte trému?

Spíš mě překvapilo, že ta soutěž funguje kratší dobu než já, Xindl X, ve své kariéře. Jsem jedenáctý nebo dvanáctý rok na scéně.



Co si od soutěže slibujete?

Změnu životního stylu. Chtěl jsem si tím původně vyčistit hlavu. Když člověk už o muzice a klipech přemýšlí moc, začne se motat v bludných kruzích. Chtěl jsem se donutit, abych ten půlrok začal přemýšlet o něčem jiném.





Hlavní cíl je tedy vypadnout z hudebního kolotoče?

Ne úplně vypadnout, spíš na něj nemyslet. Když jsi na parketu a počítáš taneční kroky, nemyslíš na to, že do tří týdnů potřebuješ mít natočený klip, potřebuješ vyřešit obal na nové album „Best of“ a řešíš svícení na koncerty. Alespoň na chvíli si hlava odpočine, je to relax psychický i fyzický v době, kdy chystám náš zatím největší koncert i CD. Můžu pak na chvíli vypnout i proto, abych to viděl z nadhledu.

Je něco, z čeho byste mohl mít ve StarDance strach?

Určitě, třeba si musím dát pozor na úrazy. Že se ztrapním, toho se nebojím, stává se to dnes a denně. Bojím se, abych si nenatrhl sval, protože nejsem člověk moc sportující, natož tančící. Bude ošemetné, abych se tancem fyzicky zlepšil a ne zhoršil.



Počítáte s tím, že si sáhnete až na dno?

Často držím různé diety, takže tancování pro mě možná bude lepší způsob než držet diety. Nesportovat, vypotit to na parketu.

Odpustíte si něco v rámci rodiny? Vynecháte letos tradiční podzimní Španělsko?

Budeme-li s Markétou úspěšní, možná s rodinou na podzim na Tenerife nepojedeme. Většinou se z Čech prchá kvůli mně, protože nemám rád zimu. Spíš se snažím, aby to, že jdu soutěžit, neodnesla rodina. Tak jsem začal na podzim odmítat veškerá hraní. Jediný koncert, co jsem si nadělil ke čtyřicátinám, bude ve Foru Karlín v listopadu 2019. Jinak jsem pracovní nabídky odmítl, abych v kolotoči mezi StarDance a koncerty mohl být s rodinou. A pro děti možná bude zajímavé, že tatínek bude v televizi a můžou mu fandit.

Kdy naplno do StarDance naskočíte?

Už si připadám naskočený, tréninky teď máme každý den. Pět hodin denně, to není právě málo. Už víc tančím, než zpívám. Ale až zmizí koncerty, budou ve StarDance zase víkendová finále. Už mi zbude jen jeden volný den v týdnu.



Co je u vás nového v hudební branži?

Klipem na píseň Alenka jsme se loučili s albem Sexy Exity. Přišlo mi zbytečné dělat víc než pět klipů z jednoho alba. I když člověku někdy přijde škoda, že se jen některé skladby stanou hity a jiné upadnou v zapomnění. Krom toho, že na 28. listopad chystám zatím největší koncert – oslavu mé čtyřicítky, chci vydat i „Best of“ desku. Mělo by na ní být 21 singlů. K tomu chci točit tři nové klipy, které budou stát za to. Jeden hraný, další animované.