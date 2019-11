Krajský soud ve středu 6. listopadu rozhodl o manželích Júliovi a Darině Rigových i jejich kumpánech. Déle než deset let vykořisťovali krajany, obchodovali s nimi, vyhrožovali jim, napadali nebo ovlivňovali během trestního řízení. Další dvě osoby, které se podílely na obchodování s lidmi, si od soudu odnesly podmínky.

Kromě toho mají Rigovi vyplatit škodu i nemajetkovou újmu poškozeným v řádu milionů korun. Všichni odsouzení se nicméně na místě odvolali. Verdikt je tak nepravomocný a rozhodne o něm Vrchní soud v Praze. Na odvolání vůči osmnácti letům ve věznici s ostrahou, tedy ještě o čtyři roky vyššímu trestu pro Júlia Riga, než navrhoval, si lhůtu ponechal státní zástupce.

Právě výše trestu pro Riga byla víceméně jedinou odchylkou od toho, co navrhovala obžaloba. „Považovali jsme návrh za nepřiměřeně mírný. Na straně Júlia Riga stojí jen přitěžující okolnosti,“ řekl soudce Jan Michanek s tím, že se Rigo dopustil tří zločinů, z toho dvou zvlášť závažných, a dvou přečinů. „K jednání odcházelo víc než deset let, bylo vůči mnoha poškozeným a opakované,“ dodal Michanek s tím, že šlo o trestnou činnost páchanou s obrovskou bezohledností. A to i v porovnání s dalšími odsouzenými. Rigova manželka Darina dostala devět let, Karel Ádam šest let, Blance Sarköziové a Rigovu bratru Josefu uložil soud podmíněné tresty.

Rigovi a spol. vylákali v letech 2004 až 2016 víc než desítku chudých z Obrnic, Mostu, Bíliny a dalších míst v Ústeckém kraji do anglického Manchesteru. Slíbili jim nový život a dobré zaměstnání, místo toho jim ale sebrali po příjezdu do Anglie doklady a nutili je k různým pracím včetně prostituce.

Vydělané peníze si od nich brali. „Spotřebovali jim náležící sociální dávky a zneužívali je k bankovním podvodům vůči britským bankám,“ dodal Lukáš Otipka v obžalobě s tím, že dokonce lidem zařizovali sňatky s Nigerijci. Manželé si takhle přišli na téměř 16 milionů korun. Kromě toho Rigo své oběti napadal a jednu znásilnil.

Svědkové u soudu promluvili v předešlých líčeních přes videohovory přímo z Anglie. „Prostituce byl můj nápad, chtěla jsem zaopatřit sebe i svou rodinu. A hlavně jsem to musela dělat, abych u něj mohla zůstat. Denně jsem si vydělala 200, někdy až 500 liber a dávala jsem mu to všechno do koruny. V září 2015 jsem od něj utekla, pomohl mi můj bývalý přítel,“ popsala u soudu jedna z žen.

Manželé vinu odmítali a tvrdili, že jim dotyční pouze přispívali na nájem. „V letech 2010 až 2016 jsme měli v Anglii s manželkou asi čtyři byty. Oni jsou spolu všichni v kontaktu a jsou domluvení, jak mají proti mně vypovídat. Žádné příjmy mi nedávali, jen přispívali na nájem v bytech, v nichž u mě bydleli,“ uvedl už dříve u soudu Július Rigo.

Pohrůžka vyhození z bytu

Známého Rigových Karla Ádama žalobce vinil z toho, že v letech 2014 a 2017 nutil lidi k pracím na myčce a k prostituci. Pokud prý nesouhlasili, hrozil jim vyhozením z bytu na ulici. Podle spisu si tak přišel na 366 tisíc korun.

Další v kauze, Blanka Sárköziová, byla odsouzená za kuplířství. Ženám zakládala profily s intimními fotografiemi a nutila je do prostituce. „Nesouhlasím s obviněními. Znám jen dvě z těch holek a ano, založila jsem jim profily, ale to je všechno. Nekasírovala jsem jim klienty, ani je k ničemu nenutila,“ řekla žena dříve před soudem. Ta jediná z obžalovaných se ke středečnímu líčení nedostavila, přestože o něm věděla.

Bratr obžalovaného Josef Rigo vydíráním ovlivňoval jednu z poškozených.

Řešení obsáhlého případu manželského páru z Mostecka a dalších několika lidí se u soudu táhlo od července. Předtím ho vyšetřovali čeští kriminalisté ve spolupráci s britskými orgány. Soudce práci orgánů činných v přípravném řízení hodnotil jako vysoce profesionální a kvalitní. Podle něj byl i proto proces daleko kratší a méně komplikovanější, než mohl být.