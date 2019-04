Zlískat se a dělat nepořádek v ulicích může už brzy vyjít pěkně draho. V teplické nemocnici finalizuje otevření jediné záchytné stanice v Ústeckém kraji. Noc tady vyjde na tři tisíce korun.

Záchytka bude fungovat 24 hodin denně, opilcům poskytne 10 lůžek. „Cena za jedno ošetření vychází na zhruba 10 tisíc. Analyzovali jsme poplatek v dalších krajích, průměrně šlo o 2 500 korun. Nakonec radní schválili poplatek 3 000 korun,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Na provoz stanice v roce 2019 navrhli krajští radní vyčlenit 22,2 milionu korun. Zahrnuje to platy personálu, ale třeba i medikamenty. „Nedělejme si iluze, že poplatek z těch klientů vymůžeme. Vybrat ho alespoň od 15 % z nich bude úspěch,“ doplnil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). V minulosti fungovala záchytka v Bílině, v roce 2001 se ovšem kvůli ekonomické náročnosti zavřela.

Provoz záchytné stanice zahájí nemocnice podle generálního ředitele Krajské zdravotní (KZ) Petra Fialy pravděpodobně už v květnu. „V současnosti se dokončují stavební práce,“ zmínil Fiala.

Doposud se opilci sváželi do jednotlivých nemocnic. Ročně jich tam ošetřili až dva tisíce. „Tito pacienti se už nebudou muset umisťovat do segmentu akutní péče, což zcela jistě přivítá veškerý personál oddělení, který ošetřování těchto pacientů výrazně zatěžuje,“ podotkl ředitel zdravotní péče KZ v Nemocnici v Teplicích Tomáš Hrubý. Namol opilí agresoři totiž často napadali personál a zanechávali po sobě nepořádek.

Naopak vedení teplického magistrátu ze zřízení záchytky radost nemá. „V minulém volebním období s námi tento záměr nikdo neprojednával. Nemám nic proti záchytkám, ale v tomto formátu s tím nesouhlasím. Z celého kraje nám sem budou svážet mnohdy i problémové lidi, kdy někteří u nás pak zůstanou, protože nebudou mít peníze na návrat zpátky,“ myslí si primátor Teplic Hynek Hynek Hanza (ODS).

Podle něj by bylo nejlepší, kdyby KZ zřídila menší záchytky ve všech svých nemocnicích v kraji. „Přijde mi to, že si Teplice vytáhly černého Petra,“ dodal Hanza. Umístění záchytky ale hejtman hájí. „Teplice jsou ve středu kraje, nemělo by smysl dělat ji v Děčíně nebo v Chomutově. I pan ředitel nemocnice byl vstřícný. Možná se podaří vybudovat jinde ještě jednu,“ sdělil hejtman.

Zakladatelem první záchytky na světě byl psychiatr Jaroslav Skála v pražské nemocnici U Apolináře. „Zneklidňovalo ho, že opilí lidé uráželi policisty nebo se s nimi prali. Někteří ve vazbě dokonce umřeli, policie na ně nebyla vybavená. Opilý člověk může dostat třeba infarkt,“ řekl psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí Karel Nešpor.

Prvním klientem pražské záchytky byl sovětský námořní důstojník. „V Rusku si záchytky spravuje milice a patří k nejobávanějším zařízením svého druhu. Tam by se obyvatelé Ústeckého kraje opravdu dostat nechtěli,“ vzkázal Nešpor.