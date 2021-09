Devět oceněných uspělo v hodnocení komise, která ty nejlepší produkty vybírala mezi 48 výrobci, jež přihlásili celkem 203 produktů. Je to nejvíce ze všech dosud hodnocených krajů České republiky. Získaný certifikát Regionální potravina budou moci užívat v následujících čtyřech letech.

Mezi oceněnými byl také Jakub Laušman, který společně s manželkou Janou provozuje farmu v Držovicích poblíž Úštěka. Laušmanovi uspěli v této soutěži už několikrát. Tentokrát ocenění získal sýr Držovický okáč. „Jedná se o typ sýra z kravského biomléka, který je poměrně pracný na výrobu. Z našeho portfolia sýrů patří mezi ty nejnáročnější na techniku výroby. Jedná se o dohřívaný sýr, který pak zraje zhruba třicet dní,“ vysvětlil Jakub Laušman s tím, že právě okáč je vlajkovou lodí celé farmy.

Kromě výrobků z kravského mléka v Držovicích specializují také na mléka ovčí a kozí. Přímo na farmu budou moci zájemci za Laušma-novými zavítat v sobotu 25. září, kdy se tam koná den otevřených dveří. Jeho součástí budou ochutnávky, prohlídka zvířat i program pro děti.

Mezi další oceněné z Litoměřicka patřili dále Jana Fišerová a její ořechová rolády. Tu podle vlastní receptury z čerstvých vajec a vlašských ořechů z Podřipska peče v rodinné cukrářské výrobně Family Bakery v Polepech na Litoměřicku. V kategorii masných trvanlivých výrobků porotu nejvíce zaujal pršut divočák karé od firmy Chovaneček z Litoměřic.

Píle na poli při pěstování karfiolu se vyplatila i Petru Tůmovi z Českých Kopist. Značku regionální potravina ponese i květák, který jeho rodina pěstuje na soutoku řek Labe a Ohře už po generace. Další výrobci si pro ocenění přijeli z Lounska, Děčínska a Mostecka. Patřil mezi ně i Petr Mančík z Mostu, který už loni značku získal pro jiný výrobek.

„Loni jsme vyhráli s krůtím masem ve vlastní šťávě a letos je to bůčková pomazánka,“ poznamenal Petr Mančík. Se svou manželkou Miroslavou a dvěma dalšími členy rodiny se výrobě masných výrobků věnují teprve od loňska.

Původně Petr Mančík pracoval jako řidič kamionu, jeho žena jako ekonomka. „Hodně nás ale bavilo vařit a připravovat dobrá jídla pro přátele. Takže jsme přestali hostit přátele a začali jsme hostit všechny,“ popsala Mančíková.Některé recepty používají od původního majitele firmy, kterou na začátku loňského roku koupili. Do firmy Výrobky od Zrcadla si však přinesli i vlastní recepty. Petr Mančík si například zakládá na tom, že nepoužívá žádné koření. Jen kvalitní maso od malých farmářů a sůl.

Ocenění Regionální potravina mohou získat pouze producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Aktuálně je za dvanáct ročníků oceněno 407 výrobků od celkem 312 výrobců. Hodnotitelskou komisi tvoří zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory a Potravinářské komory ČR. Regionální potravina patří mezi projekty Ministerstva zemědělství.

Okresní agrární komora Most ocenila v Litoměřicích zároveň vítěze soutěže o značku Potravina z kraje Přemysla Oráče. Jak přiblížil předseda komory Jan Veleba, že o značku se letos ucházelo rekordních 52 výrobců s 221 výrobky. „Naší snahou je zvýšit nabídku regionálních potravin od našich producentů ve velkých marketech, tak aby se dostaly mezi více spotřebitelů,“ poznamenal Veleba, který poté s oceněnými výrobci diskutoval především o této problematice.

Výrobci poukazovali na to, jak je těžké prosadit své produkty nejen do obchodních řetězců, ale také do zařízení, které spravuje stát či kraj. „Žádali jsme o umístění automatu na své sušené bioprodukty, například švestky nebo pečené čaje, do mostecké nemocnice. Odpověď od zřizovatele byla taková, že má výhradní smlouvu s nějakou firmou, která nás do svých prodejních automatů nepustí a jestli chceme, tak si prý můžeme umístit stoleček s našimi výrobky za nájem sto korun na hodinu,“ popsal svou nedávnou zkušenost zástupce firmy Povidelník od Švestkové dráhy, která byla oceněná v rámci značky Potravina z kraje Přemysla Oráče.

První den Zahrady Čech nebyl jen o udílení cen pro lokální producenty. Stovky návštěvníků, kteří v pátek dorazili, si mohly vybrat mezi zbožím, které tradičně na veletrh patří. V nabídce byl například sortiment v podobě venkovních i pokojových rostlin, stromků, keřů, sadby, osiva či sazenic. Nechybělo ani nářadí a zahradnická technika ani vše potřebné kolem domu nebo chalupy. Letošní ročník, který je oproti těm předešlým pouze šestidenní potrvá do středy 15. září.

Návštěvníci tu mohou využít také Očkobus, kde tým Krajské zdravotní nabízí očkování proti onemocnění covid-19. Podle informací zdravotníků využilo nabídku během prvních čtyř hodin konání veletrhu šest lidí. Zájem však očekávali větší i proto, že se zde aplikuje pouze jednodávková vakcína Janssen od firmy Johnson & Johnson, na kterou není třeba předchozí registrace. Stačí pouze kartička pojišťovny a občanský průkaz. Očkobus tu bude k dispozici každý den konání Zahrady Čech vždy od 9 od 17 hodin. Návštěvníci ho naleznou v blízkosti hlavního pódia.

Ocenění Regionální potravina Ústeckého kraje 2021:

1. Masné výrobky tepelně opracované – Retro šunkový salám (Daniel Stříbrný, Louny)

2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy – Pršuto Divočák karé (Chovaneček, Litoměřice)

3. Sýry včetně tvarohu – Držovický okáč (Jakub Laušman, Držovice na Litoměřicku)

4. Mléčné výrobky ostatní – Jogurt (Martin Honza, Růžová na Děčínsku)

5. Pekařské výrobky včetně těstovin - 100% celožitný chléb (Jiří Ondečko, Děčín)

6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek - Ořechová roláda (Family Bakery, Polepy na Litoměřicku)

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje - Ušlechtilá odrůdová pálenka hrušková odrůda Konference (Olga Syrovátková, Chrámce na Mostecku)

8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě - Květák Clarina (Petr Tůma, České Kopisty na Litoměřicku)

9. Ostatní – Bůčková pomazánka (Petr Mančík, Most)

Ocenění Potravina z kraje Přemysla Oráče 2021:

1. Masné výrobky tepelně opracované I. – Hrobský salám – Pepř (Bohumil Holý, Hrob)

2. Masné výrobky tepelně opracované II. – Bůčková paštika s chilli (Delius, s. r. o.)

3. Masné výrobky trvanlivé – Pršuto divočák karé (Bilbo Most)

4. Sýry včetně tvarohu – Tvarohová pomazánka s česnekem (Martin Honza, Růžová)

5. Mléčné výrobky ostatní – Kozí mléko (Jakub Laušman, Držovice)

6. Pekařské výrobky I. – Kváskové krekry (Cizrnka, Děčín)

7. Pekařské výrobky II. – Povidelník od Švestkové dráhy s medem (Karla Ščepková, Bělušice)

8. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek – Lámanka hořká – čokoláda (JORDAN & TIMAEUS s. r. o. Děčín)

9. Alkoholické nápoje včetně vína – Monopol Ale (Pivovar Monopol, Teplice)

10. Nealkoholické nápoje – Mošt jablko čiré (Moštárna Louny In, s. r. o.)

11. Ovoce a zelenina v čerstvém stavu – „Naše rajče“ Rajčátka koktejlová – odrůda Saluozo (Farma Tušimice s. r. o.)

12. Ovoce a zelenina ve zpracovaném stavu – Cibulová pochoutka (Petr Psota, Kytlice)

13. Lahůdkářské výrobky a balená hotová jídla – Guláš z divočáka (Nature Bohemica II., s. r. o.)

14. Ostatní – Hořčice kremžská (SENF, spol. s. r. o., Břvany)

15. Mimořádné ocenění – Kolekce zmrzlin jogurtová, medová s vlašskými ořechy a bezová (Denisa Budáková, Březno).