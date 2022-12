První lyžovačku si v sobotu 10. prosince nenechal ujít Martin Králíček s desetiletou dcerou Janou, se kterou sem jezdí pokaždé okolo Mikuláše. “Přijíždíme vždy na první lyžování,” potvrzuje táta. Podmínky si chválí. “Sice je sjezdovka dole trochu ledovatá, nahoře je ale dobrá. Hezký sníh, takže si to užíváme. Také jsou dnes nižší ceny, což je fajn, brzy do bude darda. Jezdíme i do Krkonoš a tam je to teprve nářez,” srovnává náklady.