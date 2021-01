/FOTO/ Tichá a opuštěná je nyní zoologická zahrada v Ústí nad Labem. Její brány nelze projít kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Vydejte se s Deníkem na netradiční prohlídku uzavřeným areálem.

Také ZOO v Ústí nad Labem musí být kvůli opatřením proti šíření koronaviru uzavřena. Deník se tam vydal na návštěvu. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Smutno. Ticho. To jen čas od času prořízne řev lvů a tygra nebo skřeky od opic. A pak zase nic. Nikde ani noha. Nikde žádné pobíhající děti, žádné ukazování na exotická zvířata, žádný údiv nad tím, co příroda dokáže. Zoologické zahrady, včetně té ústecké, jsou totiž zavřené. Může za to koronavirus, který už loni do nich nepustil návštěvníky několik měsíců. A také letos to zatím nevypadá, že by se mělo rychle otvírat. Vydejte se s námi na procházku tak trochu jinou, opuštěnou zoo.