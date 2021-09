Podrobnějším PCR testem, který ukáže podezření na některou z variant viru, bylo od 20. srpna do pátku 3. září vyšetřeno 2353 vzorů. Za celý srpen šlo 491 vzorků na celogenomovou sekvenaci, tedy přesné určení DNA viru. Původní varianta delta je v 66,8 procenta z nich. Podíl dalších podtypů delty roste, 19,8 procenta vzorků je AY.4, asi osm procent AY.9 a tři procenta AY.12.

Odborníci mají o typu delta AY.4 dosud málo informací, přibývá jí mezi vzorky od začátku srpna. "Zatím však nemáme poznatky z klinické praxe, které by hovořily u této či dalších subvariant o změnách v průběhu onemocnění, nebo jiných dopadech pro pacienty," uvedl SZÚ v tiskové zprávě.

