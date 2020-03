Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly právě prochází klinickým testováním a k dispozici by mohl být pacientům už v dubnu. Češi ho ale možná budou mít ještě dřív. "Máme vazbu na spoluobjevitele tohoto léku, takže nám bylo přislíbeno, že ho dostaneme," řekl Prymula.

Medikament by mohli lékaři nasadit u takových pacientů, kteří jsou ve vážném a život ohrožujícím stavu. Protože jde o přípravek, který ještě není standardně vyzkoušený a povolený, museli by pacienti předtím podepsat informovaný souhlas. "Pokud by byli v tak vážném stavu, že by toho nebyli sami schopni, udělal by to jejich právní zástupce," přiblížil náměstek Prymula.

Informace potvrdila i mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová. "Už jsme navázali kontakt se společností Gilead a požádali o farmaceutickou dokumentaci - tak, aby mohlo být použití přípravku s léčivou látkou remdesivir co nejdříve schváleno," uvedla Peterová.

Vyléčený pacient

Léčivo už se totiž jednou osvědčilo. Remdesivir zabral konkrétně při léčbě pětatřicetiletého muže s koronavirem ve státě Washington na severozápadě USA, který se nakazil v čínském Wu-chanu. Protože prozatím neexistuje žádná účinná alternativa, povolily v jeho případě úřady na žádost lékařů použití právě tohoto medikamentu. Pacient se vyléčil. Informoval o tom minulý měsíc list The Wall Street Journal.

Výzkumníci ze společnosti Gilead Sciences proto požádali o to, aby mohli účinky medikamentu klinicky otestovat i na dalších pacientech s koronavirovou infekcí. Do testů zapojili na čtyři stovky lidí v padesáti zemích světa. Klinické testy právě dokončují.

Za "nejslibnějšího kandidáta" při léčbě lidí s koronavirem označila v lednu remdesivir také Světová zdravotnická organizace.

Účinnou látku tohoto přípravku už předtím lékaři krátce vyzkoušeli na pacientech nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu. Protože se ale podařilo epidemii včas zastavit, testy následně přerušili. Nedostávalo se jim pacientů. Remdesivir podle Světové zdravotnické organizace zabíral také na SARS a MERS - tedy "bratrance" současného koronaviru.