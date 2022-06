Kondice

Co tenhle výraz znamená? Zjednodušeně řečeno to, jaký odpor gumy budete muset k dokončení pohybu překonat. Rozpětí je odstupňované po kilogramech.

Najdete gumy s odporem 5 až 15 kg, ale i 45 až 55 kg. Sáhněte po setu nebo po zlaté střední cestě.

Cvičení s odporovou gumou je skvělou vstupenkou do světa posilování pro ty, kdo se silovým cvičením teprve začínají. Naučíte se cvičit proti odporu a využít svoji sílu. Navíc díky ní zlepšíte i stabilitu svých kloubů.

Odporovou gumu charakterizuje, že se její napětí mění, a jediné, co chce, je smrštit se zpátky. Proto je důležité myslet na to, že zapojení svalu bude nejvýraznější v úplném napětí gumy, a proto v každé závěrečné pozici 1 až 2 vteřiny vydržte. Do původní pozice se vracejte pomalu a kontrolovaně. Nenechte gumu, aby vás ‚vystřelila‘ zpátky.

Jak na trénink?

Čekají nás opakování, od každého cviku 8 až 12. Rozmezí je dané proto, aby každý našel svou míru. Skončete vždy jedno opakování před selháním. Cviky opakujte alespoň ve 3 kolech. Ideální je přidat tuto rutinu ke cvičení s vlastní vahou.

ÚKROKY STRANOU

a) Gumu si dejte nad kolena, stoupněte si s nohama na šířku boků a pokrčte je v kolenou. Pánví běžte lehce dozadu.

b) Udělejte úkrok do strany. Měl by přibližně odpovídat šířce ramen. Můžete udělat 4 až 6 kroků na jednu stranu a poté se vrátit nebo střídat strany.

Tip: Soustřeďte se na zapojení celého těla po celou dobu cviku.

PŘÍTAHY V PŘEDKLONU

a) Vykročte jednou nohou dopředu, zadní nohou se zapřete. Trup by měl být v jedné linii se zadní nohou. Gumu si dejte pod špičku přední nohy a druhý konec chyťte do dlaně.

b) Přitáhněte gumu do podpaží. Loket míří za tělo. Lehce podržte a kontrolovaně vraťte zpátky. Po daném počtu opakování vyměňte strany.

Tip: Začněte s lehčí gumou.

ROZNOŽOVÁNÍ V PÁNEVNÍM MOSTU

a) Lehněte si na podložku. Gumu umístěte nad kolena. Paty přitáhněte k hýždím a pánev protlačte nahoru do pozice pánevního mostu.

b) V této pozici se zapřete do malíkových hran a nohama roztáhněte gumu do šířky. Pohyb vychází z boků, neměla by ho vést kolena.

Tip: Je-li pro vás cvik příliš těžký, začněte nejprve bez odporové gumy.

STAHOVÁNÍ LOPATEK

a) Lehněte si na břicho. Propněte nohy i paže. Gumu umístěte na zápěstí. Tlačte proti ní tak, aby byla stále v napětí.

b) Jedním plynulým pohybem stáhněte lokty k bokům a lehce nadzvedněte vrchní část trupu. Pohyb by měly vést lopatky, které se snažte stáhnout k sobě a dolů.

Tip: Na tento cvik využijete lehčí odporovou gumu.

UNOŽOVÁNÍ

a) Jděte na čtyři, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi. Odporovou gumu dejte nad kolena. Soustřeďte se na to, aby záda byla v jedné rovině a nepropadala se v ramenou ani v bedrech.

b) Zatlačte proti odporové gumě a unožte do strany. V pozici pár vteřin setrvejte a poté spusťte kontrolovaně zpět dolů.

Tip: V tomto cviku využijete některou z těžších gum.

KLIK

a) Gumu si dejte na vršek paží a zaujměte pozici kliku. Dlaně pod rameny, trup v jedné rovině s nohama. Nepropadejte se v bedrech ani v ramenou.

b) Pokrčením loktů, které by měly jít směrem k bokům, se snižte k zemi a dotkněte se hrudníkem podložky. Propnutím paží se zvedněte zpět.

Tip: Je-li cvik příliš těžký, zvedněte se s pomocí kolen.