V sobotu brzy ráno měl dotyčný vulgárně pokřikovat po zákaznících lounského supermarketu a klackem bouchat do plexiskla u "informací", kde se marně dožadoval žetonu do nákupního vozíku. Přivolaného pracovníka ostrahy pak měl tímto klackem udeřit do žeber a hlavy, o kterou mu klacek zlomil a způsobil mu tím tržnou ránu.

Jeho řádění tím zdaleka neskončilo. "V neděli po páté hodině ráno měl opět v Lounech, tentokrát na křižovatce ulic Českých Bratří a Husova, hodit smeták na projíždějící vozidlo. Když jeho řidič zastavil a zeptal se, co to má znamenat, začal mu dotyčný s nožem v ruce vulgárně vyhrožovat. Proto řidič raději z místa odjel oznámit událost městským policistům," popsala mluvčí Glogovská a pokračovala: "V ulicích Prokopova a Husova měl dále nožem propíchat pneumatiky desítce zaparkovaných vozidel, každému z nich jednu, způsobená škoda výrazně přesahuje 20 tisíc korun."

Stejný muž si o chvíli později připsal ještě přepadení se zbraní. Než ho stihli policisté a strážníci zadržet, vyhlédl si muže v Husově ulici. "Tomu měl přiložit ke krku nůž a vyzvat ho, aby mu dal telefon, což napadený muž ze strachu udělal. Podezřelý byl o pár minut později nedaleko zadržen," dodala Miroslava Glogovská s tím, že policisté u něj našli nejen odcizený mobil, ale také tři různé nože a koště.

Vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání několika trestných činů. Stíhá ho pro poškození cizí věci, výtržnictví, pokus ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a loupež. Muž je nyní ve vazbě, v případě odsouzení by mohl za mřížemi strávit až deset let.