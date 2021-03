Bezdomovec žil přes rok v cizím domě na Podbořansku. Majitelům způsobil škodu

Policisté zadrželi v rodinném domě na Podbořansku muže, který tam neměl co dělat. Jednalo se o bezdomovce, do neobývaného domu se nastěhoval už v průběhu roku 2019 a pobýval v něm do současné doby.

Bezdomovec. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý