Domoušice, Louny - Mladík chtěl uloupit peníze, žena skončila na jednotce intenzivní péče.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Otřesným zážitkem si musela projít servírka restaurace v Domoušicích.

Ve čtvrtek 3. června ji v práci pobodal mladík, který chtěl uloupit peníze. Žena naštěstí útok přežila, ale se dvěma ranami v břiše skončila v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

„Její stav je vážnější, ale stabilizovaný. K policejnímu výslechnutí a případnému hovoru s médii, pokud bude sama souhlasit, však bude připravena až po neděli,“ uvedl v pátek na žádost Deníku MUDr. Jiří Hamous, primář chirurgického oddělení Nemocnice Žatec.

Podle policie došlo k trestnému činu uvnitř restaurace v Domoušicích, umístěné v objektu sokolovny. Policie pachatele už dopadla – podle jejího šetření jím má být 23letý mladík z Lounska.

„Přišel do restaurace během dne, vyčíhal si dobu, kdy v objektu nikdo jiný nebyl. Chtěl násilím uloupit peníze. Provozovatelku restauračního zařízení násilím odvlekl do skladu a nejméně dvakrát ji bodl nožem do břicha,“ uvedla v pátek Jaromíra Střelcová, mluvčí Policie ČR Louny.

Žena naštěstí neztratila duchapřítomnost a když zjistila, že jí z boku teče krev, zakřičela na útočníka, že někdo jde. Mladík se lekl a pustil ji. „Zároveň se polekal i svého činu, začal se omlouvat, že potřebuje peníze, a prosil ji, ať nikomu nic neříká. Pak z restaurace odešel, aniž by si nějaké peníze odnesl,“ uvedla policistka. Poškozená žena si přivolala pomoc a byla převezena do žatecké nemocnice, kde je hospitalizována.

„Mladíka policisté zadrželi nedlouho po spáchání trestného činu. K činu se přiznal. Policejní komisař ho už obvinil ze spáchání loupeže,“ dodala Jaromíra Střelcová.

Bude–li u soudu uznán vinným, může podle trestního zákoníku dosta trest odnětí svobody na dva až deset let. Zadržený muž nyní čeká v policejní cele předběžného zadržení na rozhodnutí soudu, zda bude umístěn do vazby.

