Případ policisté rozkrývali od loňského podzimu ve spolupráci s příslušníky Vězeňské služby ČR.

Kriminalisté zjistili, že jeden z odsouzených měl přímo z Věznice Nové Sedlo organizovat distribuci pervitinu do věznice. Do této činnosti mělo být různým způsobem zapojeno několik lidí, mezi nimiž byly osoby vykonávající trest odnětí svobody ve zmíněném zařízení, ale i lidé na svobodě, kteří byli s odsouzenými v blízkém příbuzenském či jiném vztahu. Každý z nich se měl různou měrou podílet na snaze dostat pervitin do této věznice. Motivací k jednání měla být jednak snaha odsouzených zajistit si přísun drogy pro vlastní potřebu, ale i za účelem obchodování s touto látkou za mřížemi.

Pervitin měla ve všech případech dle instrukcí hlavního organizátora opatřit jeho družka. Ta jej měla následně předávat dohodnutým osobám, které další odsouzení telefonicky instruovali k tomu, aby drogu od této ženy převzaly a v rámci návštěv ji pronesly do věznice. K předání drogy do věznice nakonec v žádném z případů nedošlo, neboť některé ze zúčastněných osob dostaly strach a záměr neuskutečnily.

V jednom případě však podle zjištění kriminalistů družka organizátora měla na jeho pokyn opatřit 1,37 gramů metamfetaminu, rozdělit ho do dvou plastových sáčků a poštou poslat na adresu přítelkyně dalšího odsouzeného. Ta měla být svým přítelem telefonicky instruována k tomu, aby obdrženou zásilku předala odsouzenému při návštěvě. Zřejmě však dostala strach, takže drogu nepřinesla a měla ji tedy poslat zpět původní odesilatelce. To však již nestihla učinit, protože tuto návykovou látku u ní zajistili policisté, kteří se případem zabývali.

V souvislosti s případem bylo ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy spáchaného formou pokusu, popřípadě přípravy, obviněno šest osob. Ty se jednání měly dopustit jako členové organizované skupiny.

Jedná se o čtyři muže ve věku 29 až 41 let, kteří v současné době vykonávají trest odnětí svobody. Mezi obviněnými jsou i dvě ženy ve věku 27 a 40 let. Starší z nich, která je přítelkyní hlavního organizátora, je z Prahy, mladší žena žije v Lounech. Dva ze stíhaných mužů byli už dříve za stejný zločin pravomocně odsouzeni.

Všem obviněným hrozí v případě uznání jejich viny soudem trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

(glo)