S kuriozním případem krádeže bot se setkali policisté v Lounech. S novou obuví odešel v neděli 29. srpna odpoledne přímo z prodejny 20letý muž, své staré boty nechal v regále.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Jak se ukázalo, šlo o recidivistu, který je v podmínce. Pravděpodobně se tak do vězení vrátí. Policisté mu za jeho čin sdělili podezření z trestného činu krádeže. „Muž se v neděli odpoledne vydal do prodejny obuvi v Lounech pro nové boty. Zaplatit je však nemínil. Po příchodu do obchodu namířil rovnou do jeho zadní části, kde si sundal své staré boty a dal je do regálu mezi krabice s obuví. Potom si nazul nové vystavené boty, v kterých pak z prodejny odešel,“ popsala policejní mluvčí Miroslava Glogovská.